Kinh doanh

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đắt giá cỡ nào?

Ở tuổi đôi mươi, Nguyễn Đình Bắc trở thành một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam, được định giá khoảng 300.000 euro.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Trong trận đấu gặp U22 Lào chiều ngày 3/12 tại SEA Games 33, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc lập cú đúp giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-1.

Không chỉ tỏa sáng trong chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc còn là một trong những cầu thủ được định giá cao nhất tại giải đấu đang diễn ra trên đất Thái Lan.

Theo chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt, Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang được định giá khoảng 300.000 euro (tương đương khoảng 9,2 tỷ đồng).

dinh-bac.jpg
Tiền đạo Đình Bắc lập cú đúp bàn thắng cho U22 Việt Nam. Ảnh: Hanoimoi

Theo giới chuyên môn, nhờ kinh nghiệm thi đấu dày dặn và nhiều lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang được xem như chủ lực của U22 Việt Nam, kỳ vọng giúp “Rồng vàng” đoạt thành tích cao tại giải đấu trên đất Thái Lan.

Cùng mức định giá 300.000 euro ở SEA Games 33 còn có Ivar Jenner, tiền vệ của U22 Indonesia. Cầu thủ này đang thi đấu tại Hà Lan cho đội Jong Utrecht.

Trong khi đó, trung vệ Muhammad Ferrari của U22 Indonesia, được định giá khoảng khoảng 275.000 euro.

Top 10 cầu thủ đắt giá nhất SEA Games 33 còn có sự góp mặt của 4 tuyển thủ U22 Việt Nam khác, gồm Nguyễn Thái Sơn với định giá 250.000 euro, Trần Trung Kiên, Nguyễn Phi Hoàng, Viktor Lê cùng được định giá 200.000 euro.

Với việc sở hữu nhiều cầu thủ đắt giá trong đội hình, U22 Việt Nam là đội tuyển có giá trị đội hình cao nhất tại SEA Games 33 với định giá khoảng 3 triệu euro (tương đương 92,3 tỷ đồng). Đứng sau là U22 Indonesia với định giá 2,95 triệu euro (khoảng 90,7 tỷ đồng).

Đội chủ nhà U22 Thái Lan được Transfermarkt ước tính có giá trị khoảng 1,76 triệu euro.

Bóc giá phụ kiện đắt đỏ Đàm Thu Trang diện đi concert G-Dragon

Xuất hiện tại đêm nhạc solo của G-Dragon, Đàm Thu Trang gây ấn tượng với loạt phụ kiện hàng hiệu đỏ vài trăm triệu đồng. 

dam-thu-trang1.jpg
Mới đây, Đàm Thu Trang trở thành tâm điểm khi cùng hội bạn thân xuất hiện tại đêm nhạc solo của G-Dragon diễn ra ở Hà Nội. Ảnh: FBNV
dam-thu-trang2.jpg
Bà xã Cường Đô La lựa chọn phong cách trẻ trung, năng động với điểm nhấn là chiếc vòng cổ hình hoa cúc thiếu cánh - biểu tượng gắn liền với G-Dragon. Ảnh: FBNV
Loại hạt xưa rụng "thối gốc" nay giá vài triệu đồng/kg vẫn đắt khách

Từ loại hạt rụng đầy gốc, không ai nhặt, nay hạt dổi trở thành đặc sản giá lên tới vài triệu đồng/kg. 

hat1.jpg
Cây dổi có nhiều tại các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta. Trước kia, hạt dổi rơi la liệt dưới gốc, mọi người có thể lấy miễn phí. Ảnh: Internet
hat2.jpg
Tuy nhiên, những năm gần đây hạt dổi trở thành đặc sản được nhiều người săn lùng với giá lên tới cả triệu đồng/kg. Ảnh: Internet
