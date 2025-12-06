[INFOGRAPHIC] Mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026

Từ 1/1/2026 mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng.
Diệp Lâm Anh mặc như nữ sinh trong bộ ảnh đón Giáng sinh. Kỳ Duyên khẳng định dấu ấn riêng nhờ bra top đan sợi da cầu kỳ trên thảm đỏ.
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngân Linh vừa bị UBND xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) xử phạt số tiền 85 triệu đồng do chậm thực hiện tiến độ dự án đầu tư.
Nhờ đà tăng trưởng của nhóm cổ phiếu công nghệ, số lượng tỷ phú toàn cầu cũng như tổng tài sản của họ đã chạm mức cao kỷ lục trong năm nay.
Ông Trần Đăng Khoa - người vừa tái xuất với vai trò Chủ tịch Đại Quang Minh từng được biết đến với biệt danh 'Khoa khàn'.
Tỷ phú trẻ nhất thế giới Brendan Foody tiết lộ làm việc suốt 3 năm không nghỉ ngày nào, thành tích vượt cả Mark Zuckerberg.
Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) - chủ thương hiệu Campus muốn sở hữu 65% vốn của Tập đoàn Thiên Long, dự chi 4.600 tỷ đồng.
Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank Phạm Thị Huyền Trang từng có nhiều năm công tác tại ngân hàng khác.
Từ loài cây mọc hoang dại, me keo được đưa lên chậu thành bonsai độc lạ, có cây hàng trăm năm giá tiền tỷ.
Ở tuổi đôi mươi, Nguyễn Đình Bắc trở thành một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam, được định giá khoảng 300.000 euro.
Giá vé máy bay Tết Bính Ngọ 2026 đang ở mức cao song nhiều chặng từ TP HCM - Hà Nội đã nhanh chóng "cháy vé".
K+ sẽ chính thức dừng hoạt động tại Việt Nam từ 1/1/2026 sau 16 năm.
Dù cái tên khiến nhiều người ngượng ngùng nhưng chất lượng thịt và gạch thơm ngon hảo hạng của loài cua này khiến nhiều khách lùng mua mỗi khi đến mua.
Ngày 2/12, Fortune công bố danh sách “Fortune 100 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á”. Việt Nam có 10 doanh nghiệp góp mặt, nhiều nhất trong khu vực.
Với khối tài sản ròng 24,6 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên giàu thứ 2 Đông Nam Á và tiến gần top 90 thế giới.
A320 là dòng máy bay chở khách thân hẹp, bán chạy nhất của Airbus, giá bán khoảng 98 triệu USD.
Thời gian qua, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam lập kỷ lục, tạo điểm sáng cho tăng trưởng kinh tế năm 2025.
Ba tập đoàn cảng biển hàng đầu thế giới đã chính thức nộp hồ sơ dự thầu để trở thành nhà đầu tư chiến lược bến container cảng Liên Chiểu.
Nhiều ngân hàng đang áp dụng chính sách phí quản lý tài khoản dựa trên số dư bình quân nhằm hạn chế tài khoản “ngủ đông”.
Việc thẻ tín dụng VIB trừ "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt" khiến rất nhiều khách hàng khó hiểu và bất ngờ khi biết có khá nhiều người chung cảnh ngộ.
Từ cây ăn trái quen thuộc, sơ ri được nghệ nhân uốn nắn thành bonsai mang hình dáng độc lạ, thu hút nhiều khách hàng.
Để làm thủ tục đi máy bay thông qua ứng dụng VNeID, hành khách cần đảm bảo tài khoản VNeID đạt mức độ 2.