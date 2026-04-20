Hiếm gặp, người đàn ông cùng lúc mắc hai loại ung thư nguy hiểm

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật phức tạp khi xử lý đồng thời hai khối ung thư nguyên phát ở hai cơ quan khác nhau trên cùng một bệnh nhân.

Đây là tình huống hiếm trong lâm sàng, mở ra hướng tiếp cận điều trị hiệu quả cho các ca bệnh đa tổn thương nhưng không phải di căn.

Phát hiện ung thư kép từ quá trình tầm soát

Bệnh nhân T. T (56 tuổi), trú tại xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị nhập viện vì đau bụng kéo dài. Qua thăm khám và tầm soát, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc ung thư đại tràng sigma. Kết quả giải phẫu bệnh ban đầu xác định đây là ung thư biểu mô tuyến biệt hóa vừa, giai đoạn tiến triển.

Trong quá trình đánh giá toàn thân, các bác sĩ tiếp tục phát hiện thêm một nốt tổn thương khoảng 2 cm ở phổi trái, ban đầu nghi ngờ di căn. Tuy nhiên, sinh thiết cho thấy đây cũng là ung thư biểu mô tuyến. Xét nghiệm hóa mô miễn dịch sau đó xác nhận hai khối u có nguồn gốc độc lập, không phải ung thư đại tràng di căn lên phổi.

Kết luận cuối cùng, bệnh nhân đồng thời mắc hai ung thư nguyên phát riêng biệt, trong đó ung thư phổi ở giai đoạn sớm (T1N0M0).

Cắt hai ung thư trong một lần mổ

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, điểm khó của ca bệnh nằm ở việc phân biệt ung thư nguyên phát với di căn – yếu tố quyết định hoàn toàn hướng điều trị. Nếu chẩn đoán sai, bệnh nhân có thể mất cơ hội phẫu thuật triệt căn.

Bên cạnh đó, hai bệnh lý ở hai giai đoạn khác nhau, đặt ra bài toán lựa chọn chiến lược, phẫu thuật từng giai đoạn hay can thiệp đồng thời để tận dụng “thời điểm vàng”, đặc biệt với ung thư phổi giai đoạn sớm. Quyết định này đòi hỏi hội chẩn đa chuyên khoa và đánh giá toàn diện thể trạng người bệnh.

Việc thực hiện đồng thời phẫu thuật ổ bụng và lồng ngực làm gia tăng đáng kể nguy cơ biến chứng. Can thiệp cùng lúc vào hệ tiêu hóa và hô hấp tạo áp lực lớn lên tuần hoàn, hô hấp và khả năng hồi phục sau mổ.

Do đó, yêu cầu đặt ra là kiểm soát chặt chẽ gây mê, hồi sức và chăm sóc hậu phẫu ở mức cao, nhằm hạn chế tối đa biến chứng.

Phẫu thuật nội soi kéo dài 4,5 giờ và sự phục hồi thuận lợi sau mổ - Ảnh BVCC

Sau hội chẩn, ê-kíp lựa chọn phương án phẫu thuật nội soi đồng thời. Ca mổ kéo dài khoảng 4,5 giờ, bao gồm cắt đại tràng sigma và cắt thùy trên phổi trái, do TS. Trương Vĩnh Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực. Sau 6 ngày, tình trạng cải thiện rõ rệt: tỉnh táo, tự thở, ăn uống và đại tiện bình thường, các dẫn lưu đã được rút.

Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật cho thấy: Tại phổi ung thư biểu mô tuyến giai đoạn T1N0, các hạch chưa ghi nhận di căn; Tại đại tràng khối u xâm lấn T3N0, không phát hiện di căn hạch.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm gặp khi một bệnh nhân đồng thời mắc hai ung thư nguyên phát ở hai cơ quan khác nhau. Đặc biệt, việc thực hiện thành công phẫu thuật nội soi triệt căn cùng lúc cho cả hai bệnh lý là một thách thức lớn, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Thành công của ca bệnh không chỉ giúp bệnh nhân tránh được nhiều lần phẫu thuật, giảm chi phí và thời gian điều trị, mà còn khẳng định năng lực triển khai các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị ung thư tại bệnh viện.

