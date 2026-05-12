Tăng năng suất chuyển hóa thành thu nhập, phúc lợi cho người lao động

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sáng 12/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã trình bày tham luận với chủ đề: “Đồng hành cùng công nhân Việt Nam thi đua lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động đã được các cấp công đoàn triển khai đồng bộ, sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu sản xuất, kinh doanh của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò tổ chức, dẫn dắt và cổ vũ của Công đoàn trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến của đoàn viên, người lao động.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Đại hội.

Giai đoạn 2020 - 2025, thông qua các chương trình trọng tâm như “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và chuỗi hoạt động “Ngày hội Lao động sáng tạo”, đã có gần 2,8 triệu sáng kiến được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi ước đạt gần 103 nghìn tỷ đồng.

Bình quân mỗi năm có gần 560 nghìn sáng kiến, với giá trị làm lợi hơn 20,5 nghìn tỷ đồng. Có thể nói thông qua các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức, công nhân Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu đậm của mình trong mỗi công trình, mỗi sản phẩm, mỗi thành tựu và bước tiến của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức phong trào thi đua vẫn còn một số hạn chế. Một số nơi tổ chức phong trào còn mang tính hình thức, chưa phát huy hết tiềm năng sáng tạo của đoàn viên, người lao động. Hoạt động tôn vinh, biểu dương ở một số nơi chưa kịp thời; việc xét khen thưởng còn nể nang, chưa thực chất, đặc biệt là chưa tương xứng với giá trị làm lợi mà người lao động tạo ra từ sáng kiến, sáng tạo của mình.

Từ thực tiễn tổ chức, phát động các phong trào thi đua trong thời gian qua, tổ chức Công đoàn rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý báu đã được trình bày trong tài liệu Đại hội, trong đó quan trọng nhất là phải gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để các phong trào trở nên thiết thực, được chính quyền, đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng.

Tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm 5 nhóm giải pháp. Trong đó, phát động sâu rộng phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” gắn với cuộc vận động “3 tiết kiệm” với phương châm “lao động giỏi” là nền tảng, “năng suất cao” là yêu cầu, “thu nhập tốt” là kết quả cần hướng tới; còn “3 tiết kiệm” là phương thức quản trị để giảm lãng phí, gia tăng giá trị và nâng cao sức cạnh tranh.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thực chất, định lượng, có tiêu chí, có sản phẩm, có kiểm tra, có sơ kết, tổng kết và có khả năng đo lường kết quả cụ thể. Tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá kết quả phong trào thi đua. Tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ công tác khen thưởng theo hướng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, hướng mạnh về cơ sở, lấy người lao động trực tiếp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo cao nhất. Nghiên cứu, đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cơ chế thưởng theo tỷ lệ giá trị làm lợi.

Vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, coi đây là giải pháp nền tảng để nâng cao năng suất lao động một cách bền vững. Thi đua trong giai đoạn mới phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự học hỏi, tự đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám cải tiến, để mỗi người lao động trở thành chủ thể sáng tạo tham gia trực tiếp vào nâng cao năng suất lao động.

Gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, bảo đảm thành quả tăng năng suất phải từng bước chuyển hóa thành thu nhập, phúc lợi, để người lao động được thụ hưởng quyền lợi xứng đáng với công sức của mình.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, quan điểm chỉ đạo và lời hiệu triệu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm "hành động quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, biến Nghị quyết thành hiện thực cuộc sống, biến kỳ vọng thành thành quả", tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm là đồng hành, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động, đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, thực chất,...

