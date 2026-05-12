Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Phan Linh

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Thứ ba, ngày 12/05/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (sau đây xin viết tắt là Đại hội) đã bước vào ngày làm việc thứ hai với rất nhiều nội dung quan trọng.

Buổi sáng:

8h00-11h00: Đại hội đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể.

Đại hội rất vui mừng, phấn khởi và vinh dự được đón tiếp đồng chí Tô Lâm, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nông Đức Mạnh, Nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam; đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan không gian triển lãm "Mặt trận số" tại Đại hội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam; đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam; đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyênThường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các Đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên trung ương Đảng; Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Đại hội có sự tham dự của các đồng chí Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các vị Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; Các vị Đại sứ, đại biện lâm thời và đại diện cơ quan ngoại giao của 16 Quốc gia tại Việt Nam; Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của 1.136 đại biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp, thể hiện hình ảnh tiêu biểu của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày diễn văn khai mạc tại Đại hội.

Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI được diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ lớn, đan xen với không ít khó khăn thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc ta đang quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng. Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, là Đại hội đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội có trách nhiệm thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, giai đoạn 2024 - 2026, thống nhất phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hiệp thương thống nhất cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, các chức danh lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quang cảnh Đại hội.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội cũng nhấn mạnh, trong giai đoạn 2024 - 2026, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp ngày càng chủ động, linh hoạt, sáng tạo và gắn bó sâu sắc với đời sống Nhân dân, luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện rõ phương châm hành động “Gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân”.

Dự thảo báo cáo cũng đề ra mục tiêu chung và 15 chỉ tiêu cụ thể có tính định lượng cao cùng 3 nhiệm vụ đột phá: (1) Hoàn thiện cơ chế; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; (2) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa; (3) Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đã đề ra 7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chương trình 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình 2: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Chương trình 3: Động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình 4: Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương trình 5: Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Chương trình 6: Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân, hợp tác quốc tế.

Chương trình 7: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại hội được nghe lãnh đạo Chính phủ phát biểu về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Quốc hội phát biểu về công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Quang Vinh.

Trong không khí phấn khởi, Đại hội đã lắng nghe bài phát biểu rất quan trọng của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của Mặt trận, với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới. Đại hội cần xác định rõ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải làm gì, làm như thế nào để tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân, kết nối sức dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả quan trọng mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đã đạt được trong thời gian qua.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác Mặt trận.

Thứ hai, đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ ba, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Thứ tư, chăm lo lợi ích thiết thực của Nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội từ cơ sở. Đại đoàn kết bền vững phải được xây trên nền tảng lợi ích thiết thực của Nhân dân.

Thứ năm, xây dựng Mặt trận hiện đại: tổ chức thông suốt, cán bộ gần dân, chuyển đổi số thực chất, có tầm nhìn dài hạn. Trong đó, Chuyển đổi số phải tạo ra phương thức mới để Mặt trận gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của dân minh bạch hơn. Cần vận hành hiệu quả các nền tảng số để Nhân dân có thể phản ánh, kiến nghị, góp ý mọi lúc, mọi nơi; phát triển Cổng Mặt trận số 24/7, tổ chức “Tháng nghe dân nói”, triển khai Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh.

Đồng thời, Mặt trận cần coi nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân là nhiệm vụ rất quan trọng; tham mưu xây dựng và triển khai Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; làm rõ hơn cơ sở, nguyên tắc, phương thức và cơ chế phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có truyền thống vẻ vang gần một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc; đồng thời tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống vẻ vang đó, với tinh thần đổi mới của Đại hội, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tiếp tục có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn; xứng đáng là trung tâm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền nhân dân, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Với niềm tin sâu sắc vào sức mạnh vô địch của Nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục đoàn kết một lòng, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trân trọng cám ơn bài phát biểu chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra những định hướng, yêu cầu đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn mới đòi hỏi Mặt trận tổ quốc các cấp cần quyết tâm, quyết liệt đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảm bảo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là nòng cốt để nhân dân làm chủ, đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Đây là những định hướng vừa có ý nghĩa chiến lược vừa rất thiết thực đối với hoạt động của hệ thống mặt trận Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.

Buổi chiều:

14h00-14h45: Đại biểu thảo luận tại Hội trường.

15h00-16h00: Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đại hội thông qua số lượng: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 405 vị; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ 72-100 vị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 12 vị.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X Hà Thị Nga trình bày Tờ trình tại Đại hội

Trong đó, cơ cấu, thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm: (1) Người đứng đầu tổ chức thành viên: 62 vị; (2) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố: 34 vị.

(3) 293 vị là cá nhân tiêu biểu bao gồm: Trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực: 96 vị (trình Đại hội hiệp thương 92 vị, thiếu 04 vị sẽ bổ sung, kiện toàn trong nhiệm kỳ); Công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, huyện đảo: 18 vị; Đại diện các dân tộc thiểu số: 53 vị (cơ cấu đủ đại diện 53 dân tộc thiểu số); Đại diện chức sắc các tôn giáo: 53 vị (cơ cấu đủ 16 tôn giáo lớn và các tổ chức tôn giáo có nhiều tín đồ); Đại diện các thành phần kinh tế: 55 vị (trình Đại hội hiệp thương 54 vị, thiếu 01 vị sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp ); Người Việt Nam định cư ở nước ngoài: 18 vị (trình Đại hội hiệp thương 17 vị, thiếu 01 vị sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp).

(4) Cán bộ chuyên trách Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 16 vị gồm: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 07 vị (chưa bao gồm Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương); Trưởng ban, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 09 vị (trình Đại hội hiệp thương 07 vị, thiếu 02 vị sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ).

Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội

Về cơ cấu kết hợp: Ngoài Đảng là 201 vị (tỷ lệ 50,62%), khoá X là 50,1%; Nữ là 93 vị (tỷ lệ 23,4%), khoá X là 21,9%; Dân tộc thiểu số là 105 vị (tỷ lệ 26,5%), khoá X là 25,4%; Tôn giáo là 78 vị (tỷ lệ 19,7%), khoá X là 17%; Trình độ: Đại học trở lên là 316 vị (tỷ lệ 81,6%), khoá X là 80,7%.

Về độ tuổi: Từ 40 tuổi trở xuống là 41 vị (tỷ lệ 10,3%); Từ 41 - 60 tuổi là 179 vị (tỷ lệ 45,1%); Từ 61 tuổi trở lên là 177 vị (tỷ lệ 44,6%).

Tại Đại hội đã hiệp thương cử ra 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (thiếu 08 vị, sẽ được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp), cụ thể: tái cử là 309 vị (tỷ lệ 77,8%), giới thiệu mới là 88 vị (tỷ lệ 22,2%).

16h30-17h30: Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ tư, ngày 13/5/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiến hành phiên bế mạc./.