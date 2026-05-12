Đoàn đại biểu Liên hiệp hội Việt Nam tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Mai Loan

Sáng 12/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 1.100 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, lực lượng vũ trang và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đoàn Liên hiệp hội Việt Nam tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Mai Loan.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc tập hợp, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại hội lần thứ XI được đánh giá là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ mới.

Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mai Loan.

Đoàn đại biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tham dự Đại hội với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Sự hiện diện của đoàn đại biểu VUSTA tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của giới trí thức trong hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, chuyển giao tri thức khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp vào quá trình hoạch định chính sách phát triển quốc gia.

Các đại biểu tại phiên thảo luận phiên họp trù bị. Ảnh: Mai Loan.

Đoàn đại biểu của VUSTA tham dự Đại hội lần này gồm 7 đại biểu chính thức, quy tụ các nhà khoa học, nhà quản lý và chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đoàn do GS.VS Châu Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Tham gia đoàn còn có đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đại diện một số Hội, đơn vị thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.

Trong chương trình làm việc ngày khai mạc, Đại hội đã nghe diễn văn khai mạc, báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, đồng thời thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận, nâng cao hiệu quả tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong tình hình mới.

Đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, Đại hội lần này là dịp quan trọng để tiếp tục khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển đất nước nhanh và bền vững. Các đại biểu VUSTA kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội của đội ngũ trí thức Việt Nam; tăng cường hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng đất nước “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Các đại biểu đã tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng về công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới, hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI và thông qua Nghị quyết Đại hội.

