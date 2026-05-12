Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh: Người dân phải là trung tâm mọi chính sách

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh cho rằng mọi chính sách phát triển cần đặt người dân ở vị trí trung tâm, lắng nghe tiếng dân và nâng cao phản biện xã hội.

Sáng 12/5/2026, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trao đổi bên hành lang Đại hội, Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao chất lượng phản biện xã hội và khẳng định người dân luôn phải là trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam trao đổi bên lề Đại hội. Ảnh: Mai Loan.

Mục tiêu cuối cùng là củng cố khối đại đoàn kết toàn dân , phục vụ đất nước

- Thưa bà, tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần này trong một giai đoạn mới với nhiều thay đổi, theo quan điểm cá nhân bà, Mặt trận cần có những đổi mới như thế nào để đáp ứng yêu cầu thực tiễn?

Luật sư Nguyễn Thị Quỳ Anh: Đây là lần thứ hai tôi được tham dự một kỳ Đại hội có quy mô lớn và ý nghĩa đặc biệt như vậy. Nếu lần đầu vào năm 2016 để lại nhiều dấu ấn thì lần này, với tư cách đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tôi càng cảm nhận rõ tinh thần đổi mới mạnh mẽ của Đại hội.

Qua hai kỳ tham dự, tôi nhận thấy sự khác biệt rất lớn. Có thể nói, kỳ Đại hội lần này thể hiện bước tiến mang tính đột phá cả về tư tưởng lẫn tầm nhìn. Những vấn đề mới của xã hội đã được đặt ra một cách thẳng thắn và thực chất, từ chuyển đổi số, xây dựng “Mặt trận số” cho tới yêu cầu thích ứng với sự phát triển của thời đại.

Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng vẫn không thay đổi, đó là củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân và hướng tới hạnh phúc của người dân.

Muốn người dân hạnh phúc thì trước hết phải hiểu người dân đang nghĩ gì, mong muốn điều gì. Đồng thời, cũng cần giúp người dân hiểu họ cần làm gì để cùng chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

- Bà đánh giá thế nào về tầm quan trọng của vai trò phản biện xã hội của Mặt trận hiện nay?

Luật sư Nguyễn Thị Quỳ Anh: Trong bối cảnh hiện nay, vai trò phản biện xã hội càng trở nên quan trọng. Theo tôi, thông qua Mặt trận, đây là một kênh phản biện hiệu quả và cần thiết, giúp tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe đầy đủ hơn.

Mặt trận phải thực sự hiểu dân, gần dân, thấu được những khó khăn, trăn trở và kỳ vọng của người dân, nhất là trước những vấn đề nóng như các dự án lớn có tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh. Khi lắng nghe được lòng dân, Mặt trận sẽ phản ánh đầy đủ tới các cơ quan chức năng, từ đó góp phần xây dựng chính sách phù hợp, để người dân không cảm thấy bị thiệt thòi.

Điều này đặc biệt liên quan đến các vấn đề giải tỏa mặt bằng, di dời dân cư hiện nay. Theo tôi, hầu như không có người dân nào phản đối sự phát triển của đất nước hay các dự án vì tương lai dân tộc.

Nhưng phát triển không có nghĩa là người dân bị bỏ lại phía sau. Mặt trận cần đóng vai trò cầu nối, chuyển tải tiếng nói của Nhân dân tới Đảng và Nhà nước để có những chính sách hợp lý, công bằng và nhân văn hơn.

Người dân sẵn sàng chấp nhận những hy sinh nhất định vì lợi ích chung, nhưng họ cần được đối xử công bằng và được tôn trọng. Suy cho cùng, người dân phải luôn là trung tâm của mọi chính sách và dự án phát triển, bởi mọi sự phát triển cuối cùng cũng nhằm phục vụ quyền lợi và hạnh phúc của Nhân dân.

Mặt trận cần tập hợp được những lực lượng tiến bộ, những chuyên gia giỏi

- Trong nhiệm kỳ này, Mặt trận đặt yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội. Theo bà, làm thế nào để hoạt động giám sát, phản biện đạt được yêu cầu “rõ người, rõ trách nhiệm, rõ kết quả” như đã đề ra?

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh: Chúng ta gọi là Mặt trận thì chắc chắn phải tập hợp được tất cả những lực lượng tiến bộ, những chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực.

Nếu muốn phản biện thì chúng ta phải hiểu vấn đề, phải có kiến thức, phải cập nhật công nghệ hiện đại và phải có chuyên môn sâu trong lĩnh vực mà mình muốn phản biện. Nếu chỉ đưa ra những phản biện mang tính hình thức thì chắc chắn sẽ không có tính thuyết phục. Mà không có tính thuyết phục thì sẽ không có hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc muốn thể hiện được vai trò quan trọng của mình với người dân thì phải trở thành một kênh thực sự cần thiết và hiệu quả, để người dân tin tưởng rằng Mặt trận là của Nhân dân, luôn thấu hiểu Nhân dân và có thể truyền tải tiếng nói, thông điệp của người dân tới các cơ quan có thẩm quyền. Tôi cho rằng đó là cách làm vô cùng hiệu quả.

Để người dân và Mặt trận sẽ như những bàn tay nắm chặt vào nhau…

- Điều đó cũng đòi hỏi cán bộ Mặt trận phải thay đổi tư duy, kỹ năng và cách tiếp cận công việc như thế nào, thưa bà?

Luật sư Nguyễn Thị Quỳ Anh: Chúng ta thấy rằng cùng với sự phát triển ngày càng cao của xã hội, Mặt trận Tổ quốc đương nhiên cũng phải chuyên nghiệp hóa hoạt động của mình, từ hành vi đến cách thức thực hiện nhiệm vụ.

Làm sao để công việc mình thực hiện không chỉ mang tính hình thức mà phải mang ý nghĩa thực sự, để mọi người dân đều cảm nhận được. Khi người dân cảm nhận được vai trò của Mặt trận Tổ quốc thì đương nhiên họ sẽ trở thành một bộ phận không thể tách rời.

Người dân và Mặt trận sẽ như những bàn tay nắm chặt vào nhau để cùng đưa Mặt trận Tổ quốc lên một vị thế mới, quan trọng hơn, ý nghĩa hơn và đem lại những điều mà người dân thực sự ghi nhận.

- Trân trọng cảm ơn bà!

