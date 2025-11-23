Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc mùa mưa lũ

Cục An toàn thực phẩm vừa có công văn yêu cầu các tỉnh miền Trung tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc trong bối cảnh mưa lũ.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, ngập lụt, sạt lở và lũ quét tại nhiều địa phương miền Trung, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2351/ATTP-NĐTT đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố khu vực miền Trung triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong và sau bão, lụt.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, ngập lụt đô thị và vùng trũng thấp, sạt lở, lũ ống, lũ quét tại một số địa phương miền Trung, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị các đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo đó, tại các khu vực bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở, các địa phương cần có phương án cung cấp lương thực, thực phẩm và nước uống đảm bảo an toàn.

Miền trung lũ chồng lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản/Ảnh VTV

Người dân được khuyến khích sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay như lương khô, mì gói, nước đóng chai và bổ sung vitamin để nâng cao sức đề kháng.

Công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn cần được thực hiện nghiêm túc.

Tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thực phẩm, đồng thời các nguồn nước như giếng khoan, giếng khơi bị ngập úng phải được lọc và khử trùng trước khi sử dụng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở điều trị và trạm y tế để tăng cường giám sát, phát hiện sớm các nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong cộng đồng, kịp thời xử lý các trường hợp rối loạn tiêu hóa hoặc nghi ngờ ngộ độc, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đồng thời, việc kiểm soát chất lượng lương thực, thực phẩm và nước uống do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đến đồng bào vùng lũ cũng cần được thực hiện chặt chẽ, tránh để sản phẩm hư hỏng, mốc, dập vỡ hoặc hết hạn sử dụng đến tay người dân.

Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập lụt sâu. Ảnh baochinhphu.vn

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 7598/BYT-ATTP ngày 03/11/2025 về tăng cường an toàn thực phẩm trường học và bếp ăn tập thể; Công văn số 1179/ATTP-NĐTT ngày 04/6/2025 về bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Hè và mùa bão lụt.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các Sở Y tế chủ động triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về Cục.