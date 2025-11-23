Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc mùa mưa lũ

Cục An toàn thực phẩm vừa có công văn yêu cầu các tỉnh miền Trung tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc trong bối cảnh mưa lũ.

Bình Nguyên

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, ngập lụt, sạt lở và lũ quét tại nhiều địa phương miền Trung, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2351/ATTP-NĐTT đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố khu vực miền Trung triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong và sau bão, lụt.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, ngập lụt đô thị và vùng trũng thấp, sạt lở, lũ ống, lũ quét tại một số địa phương miền Trung, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị các đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo đó, tại các khu vực bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở, các địa phương cần có phương án cung cấp lương thực, thực phẩm và nước uống đảm bảo an toàn.

Miền trung lũ chồng lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản/Ảnh VTV

Người dân được khuyến khích sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay như lương khô, mì gói, nước đóng chai và bổ sung vitamin để nâng cao sức đề kháng.

Công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn cần được thực hiện nghiêm túc.

Tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thực phẩm, đồng thời các nguồn nước như giếng khoan, giếng khơi bị ngập úng phải được lọc và khử trùng trước khi sử dụng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở điều trị và trạm y tế để tăng cường giám sát, phát hiện sớm các nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong cộng đồng, kịp thời xử lý các trường hợp rối loạn tiêu hóa hoặc nghi ngờ ngộ độc, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đồng thời, việc kiểm soát chất lượng lương thực, thực phẩm và nước uống do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đến đồng bào vùng lũ cũng cần được thực hiện chặt chẽ, tránh để sản phẩm hư hỏng, mốc, dập vỡ hoặc hết hạn sử dụng đến tay người dân.

Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập lụt sâu. Ảnh baochinhphu.vn

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 7598/BYT-ATTP ngày 03/11/2025 về tăng cường an toàn thực phẩm trường học và bếp ăn tập thể; Công văn số 1179/ATTP-NĐTT ngày 04/6/2025 về bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Hè và mùa bão lụt.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các Sở Y tế chủ động triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về Cục.

#bảo đảm an toàn thực phẩm #phòng chống ngộ độc #bão lụt miền Trung

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hà Nội kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn xúc xích trôi nổi

Lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn trước thềm Tết Trung thu năm 2025, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm tại phường Yên Hòa.

Ngày 9/9/2025, Đội phòng ngừa điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong lĩnh vực khác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại ngõ 61, phường Yên Hòa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thực phẩm vi phạm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc trong và sau mưa bão.

Trước diễn biến phức tạp của các cơn bão số 10 và 11 gây mưa lớn, ngập lụt và sạt lở tại nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành công văn gửi Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm do bão, lụt năm 2025.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách chăm sóc trẻ bị cúm A

Cách chăm sóc trẻ bị cúm A

Chọn thực phẩm phù hợp, nghỉ ngơi đủ và vệ sinh mũi đúng cách là các bước quan trọng giúp trẻ hồi phục nhanh khi bị cúm A.

Mẹo lấy lại năng lượng khi mệt mỏi

Mẹo lấy lại năng lượng khi mệt mỏi

Cảm giác mệt mỏi có thể âm thầm len lỏi vào cuộc sống, khiến mỗi ngày trôi qua trở nên nặng nề và mất sức. Vậy làm cách nào để lấy lại năng lượng hiệu quả?