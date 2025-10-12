Tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc trong và sau mưa bão.

Trước diễn biến phức tạp của các cơn bão số 10 và 11 gây mưa lớn, ngập lụt và sạt lở tại nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành công văn gửi Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm do bão, lụt năm 2025.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Đối với những khu vực bị ngập lụt, sạt lở gây chia cắt, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị có phương án bảo đảm cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống bảo đảm an toàn; Khuyến khích người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay như: lương khô, mỳ gói, nước uống đóng chai…, bổ sung các loại vitamin để nâng cao sức đề kháng.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn. Tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm. Trường hợp các nguồn cấp nước như: giếng khoan, giếng khơi bị ngập úng thì phải được lọc và khử trùng trước khi sử dụng.

Các địa phương đang tập trung huy động tối đa lực lượng để dọn dẹp, xử lý môi trường. Ảnh: Báo CAND

Chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị y tế dự phòng, các cơ sở điều trị và trạm y tế tăng cường công tác giám sát nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm trong cộng đồng. Khi phát hiện các trường hợp rối loạn tiêu hoá, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm phải kịp thời xử lý ngay, hạn chế tối đa ảnh hướng đến sức khỏe người dân.

Phối hợp các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm các loại lương thực, thực phẩm, nước uống được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đến đồng bào vùng lũ lụt, không để các sản phẩm bị hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn sử dụng… đến tay người dân.

Tiếp tục triển khai các nội dung tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 2633/BYT-ATTP ngày 30/4/2025 của Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; Công văn số 1179/ATTP-NĐTT ngày 4/6/2025 của Cục An toàn thực phẩm về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa hè và mùa bão, lụt.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị chủ động tổ chức, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Cục.