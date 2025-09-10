Hà Nội kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn xúc xích trôi nổi

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn trước thềm Tết Trung thu năm 2025, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm tại phường Yên Hòa.

Ngày 9/9/2025, Đội phòng ngừa điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong lĩnh vực khác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại ngõ 61, phường Yên Hòa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thực phẩm vi phạm.

Lực lượng CATP Hà Nội phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra lô hàng. Ảnh phapluatplus

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 9.400 sản phẩm xúc xích, lạp xưởng, tương đương gần 1 tấn hàng hóa, do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ số hàng này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đặc biệt, trên bao bì sản phẩm chỉ có nhãn mác nước ngoài, không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, cũng như giấy tờ kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Theo cơ quan chức năng Hà Nội, loại xúc xích và lạp xưởng này vốn là món ăn phổ biến tại nhiều quán ăn vỉa hè, được người tiêu dùng, đặc biệt là học sinh, sinh viên ưa chuộng dưới tên gọi “lạp xưởng hà khẩu nướng đá”. Tuy nhiên, việc sản phẩm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm định tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ sở hữu số hàng vi phạm là bà P.T.H, sinh năm 1988, trú tại phường Trung Hòa, TP Hà Nội. Tại buổi làm việc, bà H. khai nhận đã thu mua số xúc xích, lạp xưởng này từ nhiều nguồn trôi nổi trên thị trường rồi phân phối ra các quán ăn vỉa hè và khu vực cổng trường học để tiêu thụ. Hiện toàn bộ số hàng đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hà Nội chặn đứng gần 1 tấn xúc xích "trôi nổi" chuyên bán tại các cổng trường học/Ảnh baolaocai.vn

Vụ việc trên một lần nữa cho thấy tình trạng buôn bán, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng gia tăng dịp lễ, Tết. Các chuyên gia an toàn thực phẩm cảnh báo, việc tiêu thụ sản phẩm không được kiểm định có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên – những người thường xuyên sử dụng đồ ăn vặt tại vỉa hè.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định an toàn, đồng thời các cơ sở kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Công an TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và quyền lợi chính đáng của người dân.

Trước đó, nhằm thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2025 và các kế hoạch của UBND TP Hà Nội về tổ chức Tết Trung thu, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm nay. Đây là hoạt động thường niên, song năm 2025 được triển khai với quy mô và yêu cầu chặt chẽ hơn, khi nhu cầu tiêu thụ bánh trung thu và các sản phẩm liên quan dự báo tăng mạnh.

Theo kế hoạch, công tác kiểm tra sẽ tập trung vào việc đánh giá tình hình quản lý, chỉ đạo và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm; đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh bánh trung thu. Cơ quan chức năng nhấn mạnh mục tiêu phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt đối với hàng giả, hàng nhập lậu và sản phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, công tác tuyên truyền cũng được lồng ghép nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đối tượng kiểm tra gồm các tổ chức, cá nhân, siêu thị, trung tâm thương mại có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bánh trung thu, nguyên liệu, bao bì, cũng như đồ chơi trẻ em và thiết bị, dụng cụ học tập phục vụ năm học mới. Đặc biệt, các làng nghề truyền thống như Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm), An Khánh (Hoài Đức) - nơi có nhiều cơ sở sản xuất bánh kẹo - sẽ là trọng điểm giám sát. Ngoài ra, các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh bánh trung thu cũng nằm trong diện kiểm tra.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Giấy phép kinh doanh, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; Chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm; Việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để xử lý vi phạm. Song song, việc kiểm tra đồ chơi trẻ em, sách, xuất bản phẩm cũng được đẩy mạnh để ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, không an toàn.