Tàn tích thành phố vĩ đại nhất của nền văn minh Lưỡng Hà

Tàn tích thành phố Babylon ở Iraq là những gì còn lại của một trung tâm quyền lực và văn minh hàng đầu vùng Lưỡng Hà, có vị trí đặc biệt trong lịch sử cổ đại.