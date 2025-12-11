Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tàn tích thành phố vĩ đại nhất của nền văn minh Lưỡng Hà

Kho tri thức

Tàn tích thành phố vĩ đại nhất của nền văn minh Lưỡng Hà

Tàn tích thành phố Babylon ở Iraq là những gì còn lại của một trung tâm quyền lực và văn minh hàng đầu vùng Lưỡng Hà, có vị trí đặc biệt trong lịch sử cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Thủ đô của đế quốc Babylon hùng mạnh. Thành Babylon từng là trung tâm chính trị và văn hóa lớn nhất vùng Trung Đông cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Thủ đô của đế quốc Babylon hùng mạnh. Thành Babylon từng là trung tâm chính trị và văn hóa lớn nhất vùng Trung Đông cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với cổng Ishtar. Cánh cổng xanh lam trang trí bằng hình sư tử, bò mộng và rồng là một biểu tượng của kiến trúc bất hủ của thế giới cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với cổng Ishtar. Cánh cổng xanh lam trang trí bằng hình sư tử, bò mộng và rồng là một biểu tượng của kiến trúc bất hủ của thế giới cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Được xây bằng gạch nung đặc trưng. Nhiều phần tường thành Babylon dùng gạch nung có khắc chữ hình nêm. Ảnh: Pinterest.
Được xây bằng gạch nung đặc trưng. Nhiều phần tường thành Babylon dùng gạch nung có khắc chữ hình nêm. Ảnh: Pinterest.
Gắn liền với sự nghiệp vua Nebuchadnezzar II. Ông là người tái thiết và mở rộng thành phố, biến Babylon thành kỳ quan thế giới. Ảnh: Pinterest.
Gắn liền với sự nghiệp vua Nebuchadnezzar II. Ông là người tái thiết và mở rộng thành phố, biến Babylon thành kỳ quan thế giới. Ảnh: Pinterest.
Nơi tọa lạc vườn treo Babylon huyền thoại. Được xem là một trong 7 kỳ quan cổ đại, vườn treo Babylon là một bí ẩn lịch sử vì vị trí thật sự của khu vườn chưa bao giờ được tìm thấy. Ảnh: Pinterest.
Nơi tọa lạc vườn treo Babylon huyền thoại. Được xem là một trong 7 kỳ quan cổ đại, vườn treo Babylon là một bí ẩn lịch sử vì vị trí thật sự của khu vườn chưa bao giờ được tìm thấy. Ảnh: Pinterest.
Một trung tâm thiên văn học lớn. Các tư liệu khắc trên bảng đất sét tìm thấy ở Babylon ghi lại những quan sát chi tiết về sao và lịch. Ảnh: Pinterest.
Một trung tâm thiên văn học lớn. Các tư liệu khắc trên bảng đất sét tìm thấy ở Babylon ghi lại những quan sát chi tiết về sao và lịch. Ảnh: Pinterest.
Sông Euphrates chảy qua thành phố. Dòng sông cung cấp nước và tạo lợi thế chiến lược về quân sự cũng như thương mại cho Babylon. Ảnh: Pinterest.
Sông Euphrates chảy qua thành phố. Dòng sông cung cấp nước và tạo lợi thế chiến lược về quân sự cũng như thương mại cho Babylon. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Babylon trở thành Di sản Thế giới vào năm 2019, khẳng định tầm vóc lịch sử toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Babylon trở thành Di sản Thế giới vào năm 2019, khẳng định tầm vóc lịch sử toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Di tích thành phố Babylon cổ đại #Cổng Ishtar và kiến trúc cổ #Vườn treo Babylon huyền thoại #Vai trò của sông Euphrates #Lịch sử và văn minh Lưỡng Hà #Tác động của vua Nebuchadnezzar II

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT