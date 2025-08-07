Ngày 7/8, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) cho biết, bệnh viện đã thực hiện thành công ca tán sỏi túi mật xuyên gan qua da đầu tiên tại thành phố – một kỹ thuật hiện đại giúp điều trị sỏi mật hiệu quả mà không cần phẫu thuật cắt túi mật.

Đây là tin vui cho những người bệnh bị sỏi túi mật có nguy cơ phẫu thuật cao, nhiều bệnh nền hoặc mong muốn giữ lại túi mật vì lý do sức khỏe lâu dài.

Ca bệnh khó – thách thức trong điều trị sỏi mật

Người bệnh nhập viện trong tình trạng bị sỏi vùng cổ túi mật, gây chèn ép ống gan chung và ống mật chủ, dẫn đến tắc mật. Đây là một biến chứng nguy hiểm, nếu không xử lý kịp thời có thể gây nhiễm trùng đường mật, viêm tụy hoặc suy gan.

Thông thường, với những trường hợp như vậy, lựa chọn điều trị sẽ là phẫu thuật cắt túi mật (mổ hở hoặc mổ nội soi). Tuy nhiên, người bệnh này có nhiều bệnh lý nền, thể trạng yếu – khiến việc phẫu thuật trở nên nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong và sau mổ.

Trong bối cảnh đó, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện Nhân dân 115 đã lựa chọn giải pháp tán sỏi túi mật xuyên gan qua da – một kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn và có hiệu quả điều trị tương đương.

Ê-kíp thực hiện tán sỏi túi mật qua da - Ảnh BVCC

Kỹ thuật tán sỏi túi mật xuyên gan qua da là gì?

Đây là một kỹ thuật can thiệp tối thiểu, trong đó bác sĩ sử dụng dụng cụ chuyên dụng đi xuyên qua gan, tiếp cận túi mật qua da để lấy hoặc tán sỏi bằng sóng xung kích hoặc các thiết bị tán sỏi khác. Quá trình này thường được hướng dẫn bằng hình ảnh (siêu âm, chụp C-Arm, DSA...) để đảm bảo an toàn và chính xác.

Ưu điểm nổi bật của kỹ thuật này gồm: Không cần gây mê toàn thân như phẫu thuật; Ít đau, thời gian hồi phục nhanh; Giảm nguy cơ biến chứng cho người bệnh có thể trạng yếu; Giữ lại được túi mật – một cơ quan vẫn có vai trò trong tiêu hóa và điều hòa mật. Ca can thiệp được thực hiện trong thời gian ngắn, người bệnh hồi phục tốt và được xuất viện chỉ sau 1 ngày – điều hiếm thấy với các trường hợp tắc mật do sỏi trước đây.

Hình ảnh trước và sau can thiệp - Ảnh BVCC

Vì sao nên giữ lại túi mật nếu có thể?

Trong nhiều thập kỷ qua, việc cắt túi mật được xem là giải pháp dứt điểm cho bệnh sỏi túi mật. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy, việc sống không có túi mật có thể gây ra một số ảnh hưởng lâu dài mà không phải người bệnh nào cũng lường trước được.

Vai trò của túi mật là nơi dự trữ và cô đặc dịch mật do gan tiết ra, giúp tiêu hóa chất béo hiệu quả. Khi ăn, túi mật co bóp để đẩy mật xuống ruột non hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Sau khi cắt túi mật: Dịch mật không còn được dự trữ mà chảy liên tục xuống ruột, khiến khó tiêu hóa mỡ, dễ gây tiêu chảy, đầy hơi.

Một số người gặp hội chứng sau cắt túi mật: đau bụng dai dẳng, khó tiêu, mệt mỏi.

Có nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa việc không còn túi mật và tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa, bệnh tim mạch hoặc tiểu đường, dù còn tranh cãi.

Do đó, với những trường hợp sỏi chưa biến chứng, nguy cơ tái phát thấp, và đặc biệt là bệnh nhân muốn giữ lại túi mật, các phương pháp như tán sỏi xuyên gan qua da trở thành một hướng đi tối ưu.

Kỹ thuật tán sỏi túi mật xuyên gan qua da hiện còn hiếm được triển khai tại Việt Nam, do yêu cầu cao về thiết bị, tay nghề bác sĩ và quy trình kiểm soát an toàn.

Sỏi túi mật là bệnh lý thường gặp, đặc biệt ở người trung niên, người có chế độ ăn giàu chất béo hoặc ít vận động. Tuy nhiên, không phải cứ phát hiện sỏi là phải cắt túi mật. Nhờ sự phát triển của các kỹ thuật ít xâm lấn như tán sỏi xuyên gan qua da, người bệnh giờ đây đã có thêm lựa chọn – ít đau hơn, phục hồi nhanh hơn, và bảo toàn được cơ quan tự nhiên của cơ thể.

TS.BS.CKII. Nguyễn Quang Huy, (Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân 115)