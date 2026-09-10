Tấn công, giật tài sản phụ nữ ở Công viên 23/9, nhóm cướp bị bắt sau 90 phút

Chiều 10/9, Công an phường Bến Thành đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)-Công an TP HCM điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu vực Công viên 23/9.

Hình ảnh nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp giật ở Công viên 23/9

Theo xác minh ban đầu, chiều 9/9, một phụ nữ đeo túi xách đi bộ tại khu B của Công viên 23/9, đoạn đối diện số 212 Lê Lai, thì bị nhóm thanh niên áp sát.

Các đối tượng bất ngờ giật chiếc túi khiến người phụ nữ ngã xuống đường. Dù nạn nhân cố giữ tài sản, một đối tượng trong nhóm đã dùng chân đạp vào mặt nạn nhân rồi giật chiếc túi và cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường.

Vụ việc được người dân ghi lại bằng điện thoại và trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bến Thành nhanh chóng đến hiện trường, thu thập thông tin, đồng thời phối hợp PC02 tổ chức truy xét nhóm nghi phạm.

Một trong 4 nghi phạm bị bắt giữ sau khi thực hiện hành vi cướp giật

Sau khoảng 1 giờ 30 phút triển khai truy xét, lực lượng công an xác định vị trí và bắt giữ 4 người khi đang có mặt tại một quán ăn trên địa bàn. Các nghi phạm được xác định gồm Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996), Lưu Văn Lượm (SN 1997), Võ Ngọc Châu (SN 2008) và Trần Nguyên Dũng (SN 2001).

Tại cơ quan công an, bước đầu cả 4 đối tượng thừa nhận đã cùng nhau thực hiện vụ cướp tài sản. Các nghi phạm hiện được đưa về trụ sở Công an phường Bến Thành để phục vụ công tác điều tra. Công an phường Bến Thành đang phối hợp PC02 tiếp tục làm rõ diễn biến vụ việc, xác định vai trò của từng người và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.