Tài xế xử lý tình huống 'đỉnh chóp', khách Tây vỗ tay tán thưởng

Thoát khỏi vụ tai nạn nguy hiểm, cả đoàn khách Tây vỗ tay động viên, dành lời khen cho sự nhanh nhạy và kinh nghiệm của tài xế Nguyễn Đức Bắc.

Trường Hân t/h

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc một tài xế bình tĩnh xử lý tình huống và phanh kịp thời, giúp đoàn khách thoát khỏi vụ tai nạn nghiêm trọng.

Hình ảnh trong đoạn video cho thấy, vào khúc cua hẹp, từ khoảng cách 100m, tài xế xe khách phát hiện xe tải phía đối diện đang lấn làn. Ngay lập tức, anh chủ động giảm tốc độ, rà phanh và dừng xe kịp thời. Nhờ phản ứng nhanh nhạy, hai phương tiện không xảy ra va chạm.

Đoạn video đã nhận được nhiều lượt tương tác và hàng nghìn bình luận. Đa số ý kiến bày tỏ bức xúc trước cách lái xe thiếu an toàn của tài xế xe tải, đồng thời dành lời khen cho sự bình tĩnh và kinh nghiệm xử lý của người lái xe khách.

Camera hành trình của xe ghi lại khoảnh khắc thót tim

Theo Dân trí, anh Nguyễn Đức Bắc (Tài xế xe khách của Công ty Cổ phần Vận tải Khánh Linh Trans ở Hà Nội), xác nhận mình là lái xe có pha xử lý dứt khoát, giúp cả đoàn không gặp tai nạn nguy hiểm.

Theo nam tài xế, sự việc xảy ra vào khoảng 14h15 ngày 21/9 trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang). Khi đó, anh đang điều khiển ô tô chở 30 hành khách quốc tịch Australia, đang du lịch 6 ngày 5 đêm qua 3 tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn.

“Tại khúc cua hẹp, sau khi vượt một xe máy, tôi phát hiện xe tải ở làn đối diện đang liều lĩnh vượt 2 phương tiện khác.

Nhận thấy nguy cơ va chạm, tôi lập tức giảm tốc độ từ 60 km/h xuống còn 40 km/h, đệm phanh nhẹ rồi đạp phanh để dừng xe. Phía đối diện, xe tải cũng phanh gấp. May mắn hai xe dừng cách nhau khoảng 1m nên không xảy ra va chạm mạnh”, anh Bắc chia sẻ.

Nhớ lại khoảnh khắc cận kề nguy hiểm, anh Bắc cho biết, trong đầu anh lúc đó đã tính toán sẵn 2 phương án: Giảm tốc độ rồi phanh để dừng xe hoặc chủ động cho phương tiện lao xuống rãnh bên đường nhằm giảm thiểu mức độ va chạm. Cuối cùng, phương án một được lựa chọn, đảm bảo an toàn cho hai bên.

Khi tình huống được xử lý an toàn, anh Bắc giơ tay, ra hiệu xin lỗi các hành khách. Sau phút giây thót tim, đoàn khách người nước ngoài đồng loạt vỗ tay, bày tỏ khâm phục trước bản lĩnh và kỹ năng xử lý tình huống dày dạn của nam tài xế.

Với gần 10 năm kinh nghiệm cầm lái, anh Bắc cho rằng để xử lý tốt những tình huống nguy hiểm trên đường, tài xế cần tập trung, quan sát từ xa và phán đoán chính xác các rủi ro có thể xảy ra.

“Lúc đi qua các khúc cua trên Quốc lộ 2 hay Quốc lộ 6, tôi thường giảm tốc độ xuống dưới 60 km/h. Nếu tài xế ôm cua ở tốc độ 60-70 km/h trở lên, việc xử lý tình huống sẽ rất khó khăn”, anh chia sẻ.

Theo anh Bắc, không ít tài xế khi thấy nguy hiểm từ xa thường phanh gấp, dẫn đến xe bị trôi. Từ kinh nghiệm bản thân, anh thường đệm nhẹ phanh để hãm tốc độ, sau đó mới phanh cho đến khi dừng hẳn.

Ngoài kinh nghiệm tích lũy qua thực tế, anh Bắc cho biết công ty nơi anh làm việc còn duy trì một nhóm chung để các tài xế chia sẻ video về phục vụ hành khách và kỹ năng lái xe. Đây là kênh hữu ích giúp mỗi người được học hỏi, nâng cao tay nghề.

