Tài xế điều khiển xe khách đi lên cầu vượt Tây Sơn nhận kết đắng

Ngày 25/8, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 12h35 ngày 24/8, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) phát hiện xe khách 29 chỗ mang BKS 34H-053xx do tài xế L.V.V. (SN 1967, trú tại Hải Phòng) điều khiển, di chuyển lên cầu vượt Tây Sơn – Thái Hà, TP Hà Nội.

Theo đó, dù cầu vượt này đã có biển báo cấm xe khách và hệ thống giới hạn chiều cao, nhưng tài xế vẫn điều khiển phương tiện đi vào, khiến xe va chạm với thanh giới hạn, làm cong vênh một số biển báo, hư hỏng phần nóc xe và rơi xuống đường, gây cản trở giao thông.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng CSGT đã nhanh chóng phân luồng, hướng dẫn phương tiện qua khu vực, phối hợp đơn vị duy tu khắc phục. Chỉ sau khoảng 20 phút, tình hình giao thông trở lại bình thường.

Làm việc với tổ công tác, tài xế thừa nhận do thiếu chú ý quan sát nên điều khiển xe đi vào đường cấm. CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi “Điều khiển xe đi vào đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển”, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý. Theo Nghị định 168/2024, hành vi này bị xử phạt từ 4–6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

