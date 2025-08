Tài xế bất ngờ bị hành khách tát vào mặt khi đang lái xe

Bộ Công an đề xuất bỏ quy định tài xế kinh doanh vận tải chỉ được lái xe tối đa 48 giờ mỗi tuần, thay vào đó sẽ thực hiện theo bộ luật Lao động.

Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự. Dự luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Trong các luật được sửa đổi, bổ sung có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025.