Quân sự

Không lâu sau khi Tổng thống Nga Putin trở về nước sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga, tin xấu đầu tiên ông nghe được là thất bại của quân đội Nga ở tiền tuyến.

Tiến Minh
Khi Tổng thống Nga Putin vừa trở về Moscow, sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, thì ông nhận được tin xấu từ mặt trận Pokrovsk – quân đội Ukraine (AFU) đã phản công thắng lợi, sau cuộc đột phá sâu do quân đội Nga (RFAF) phát động theo hướng đông bắc Pokrovsk.
Chiến dịch này ban đầu nhằm mục đích tăng cơ hội "chiến thắng quân sự" cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga sắp diễn ra tại Alaska, nhưng cuối cùng quân Nga đã chịu thất bại, khi họ lại lặp lại sai lầm trong quá khứ của giai đoạn đầu cuộc chiến, khi chiếm đất nhanh, nhưng không kịp chuyển quân tới phòng ngự.
Bối cảnh của trận chiến này, là RFAF sau khi tạo thế nghi binh ở hướng mặt trận Pokrovsk, thì vào ngày 11/8 đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào phía đông bắc Pokrovsk, với lực lượng chính là Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 132 và một phần của lực lượng dân quân Donetsk.
RFAF sử dụng bộ binh nhẹ, với sức cơ động nhanh làm lực lượng chính, xâm nhập vào tuyến phòng thủ của Ukraine bằng đường bộ tới 18 km. Tuy nhiên, khi tiến sâu vào hậu phương địch, mũi đột phá của quân Nga hoàn toàn nằm ngoài tầm yểm trợ của hỏa lực pháo binh chiến thuật, và hậu cần lại thiếu trầm trọng, chỉ dựa vào việc thả hàng rời rạc từ UAV vận tải 4 trục.
Để đảm bảo tính cơ động, lính Nga thậm chí còn không mang đủ lương thực khô và nhu yếu phẩm. Điều kiện địa hình cũng đặt ra những thách thức bổ sung cho chiến dịch. Đường sá hướng tấn công hẹp và phức tạp, khiến xe bọc thép khó tiếp cận, làm suy yếu thêm khả năng yểm trợ của RFAF.
Kế hoạch ban đầu của RFAF có lẽ là tấn công thăm dò, thông qua hoạt động xâm nhập nhanh chóng và tạo ra chiến thắng chiến thuật trên trường ngoại giao; kế hoạch này đã làm tuyến phòng thủ của AFU bất ngờ. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu AFU đã nhanh chóng nhận ra ý định của RFAF và phát động một cuộc phản công dữ dội.
Từ ngày 14 đến 17/8, AFU tổ chức phản công với lực lượng là Quân đoàn Azov số 1; AFU không chỉ phá hủy thành công mũi nhọn do RFAF tạo thành, mà còn đạt được những thành quả đáng kể. Kênh Deep State liên kết với Tổng cục tình báo AFU (GRU) cho biết, phía Nga đã chịu tổn thất nặng, với tổng số thương vong khoảng 600 người, trong đó có khoảng 400 người tử trận và hàng chục người bị bắt.
Deep State cũng cho biết thêm, hiện còn hơn một trăm quân Nga còn lại bị mắc kẹt trong một ngôi làng nhỏ và hoàn toàn mất khả năng di chuyển. Điều đáng chú ý hơn là phía AFU đã thể hiện sự linh hoạt chiến thuật cực kỳ mạnh mẽ và khả năng dự bị chiến lược trong cuộc phản công này.
AFU sử dụng Quân đoàn Azov số 1, bao gồm một số lực lượng tinh nhuệ như Lữ đoàn xung kích Azov số 12, Lữ đoàn tấn công đường không số 82, Lữ đoàn biệt kích độc lập số 92 và Lữ đoàn Kholodnyar số 93, góp phần đảo ngược tình hình khu vực đông bắc Pokrovsk, mà chính RFAF không ngờ tới.
Trước đây, các đơn vị trên của AFU, được tình báo nguồn mở phát hiện theo các hướng khác như Sumy và Kharkov, và bên ngoài thường tin rằng họ đang nghỉ ngơi hoặc thực hiện các nhiệm vụ thứ cấp. Nhưng qua trận chiến này, cho thấy AFU không chỉ còn lực lượng dự bị chiến lược mạnh, mà còn có khả năng đánh lừa chiến lược ở mức cao.
Sự thất bại của RFAF trong chiến dịch đột phá này, cũng đã bộc lộ nhiều vấn đề về chiến thuật và chiến lược. Đầu tiên, RFAF đã cố gắng bắt chước chiến thuật xâm nhập mà AFU đã sử dụng trong Chiến dịch Izyum năm 2022, nhưng thiếu sự phối hợp cần thiết giữa lực lượng thiết giáp, pháo binh và không quân, dẫn đến chiến dịch tấn công hoàn toàn dựa vào bộ binh nhẹ và có rủi ro cực kỳ cao.
Chiến thuật chỉ dựa vào bộ binh với vũ khí hạng nhẹ, đã lạc hậu trong chiến tranh hiện đại, đặc biệt là trong bối cảnh máy bay không người lái và vũ khí tấn công chính xác ngày càng phổ biến. Một cuộc tấn công bộ binh mà không có hỗ trợ hỏa lực mạnh, chẳng khác nào chiến đấu tự sát.
Thứ hai, khả năng hỗ trợ hậu cần của RFAF rất yếu kém và các tuyến tiếp tế quá “mong manh”, khiến lực lượng thọc sâu nhanh chóng mất khả năng chiến đấu, khi không được tiếp viện đầy đủ; trong khi quân Ukraine liên tục tổ chức tấn công vào hai bên sườn.
Chiến thắng của AFU trong đợt phản công vừa qua ở đông bắc Pokrovsk, không chỉ là thành công về mặt chiến thuật mà còn có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Qua trận chiến này, AFU đã chứng minh về khả năng cơ động và chủ động chiến thuật mạnh mẽ của mình, đồng thời chứng minh rằng họ vẫn có lực lượng dự bị mạnh.
Điều này không chỉ giáng một đòn nặng nề vào tinh thần của RFAF mà còn củng cố thêm lòng tin của các nước phương Tây vào Ukraine, có thể thúc đẩy việc cung cấp thêm viện trợ quân sự. Cùng lúc đó, ở đầu bên kia chiến tuyến, AFU cũng đạt được chiến thắng quy mô nhỏ ở hướng mặt trận Sumy, chiếm lại thành công một ngôi làng biên giới.
Những cuộc phản công đa điểm này, cho thấy AFU không chỉ giới hạn ở một mặt trận, mà đang sử dụng chiến thuật linh hoạt để ngăn chặn toàn diện nhịp độ tấn công của RFAF. Đồng thời đặt ra thách thức cho những điều chỉnh chiến thuật trong tương lai của RFAF, nhất là về mặt hỗ trợ hậu cần và phối hợp giữa các binh chủng.
