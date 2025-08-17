Hà Nội

Chiến thuật bao vây Pokrovsk của Nga xứng đáng đưa vào sách quân sự

Quân sự

Chiến thuật bao vây Pokrovsk của Nga xứng đáng đưa vào sách quân sự

Chiến thuật bao vây, phá hủy công sự trận địa, chặn đứng đường tiếp tế hậu cần của quân đội Nga, đã biến pháo đài Pokrovsk thành “quan tài thép”.

Tiến Minh (T/h)
Hình ảnh vệ tinh Maxar của Mỹ, chụp vùng ngoại ô phía đông thành phố Pokrovsk, ở miền Đông Ukraine, cho thấy 1.700 hố bom nằm sâu trong lòng đất, giống như những tổ ong dày đặc. Vùng đất chết chóc này, được các nhà phân tích phương Tây gọi là "bề mặt mặt trăng", khi ghi nhận 1.700 quả bom FAB do máy bay Nga thả xuống trong hai tháng - tương đương với 28 trận động đất lớn mỗi ngày.
Nhưng tình hình hiện tại, các binh sĩ của Quân đội Ukraine (AFU), trú ẩn trong thành phố, đang phải đối mặt với một mối đe dọa còn tàn khốc hơn cả hỏa lực pháo binh và bom FAB của RFAF, đó là khi các mạch máu hậu cần bị cắt đứt, vũ khí thiếu thốn, nạn đói ập đến ngay trước cổng thành phố.
Trong khi cả thế giới đang theo dõi sát cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Putin, thì mặt trận Pokrovsk đang diễn ra một logic chiến tranh thực tế hơn, đó là “vòng vây ba chiều” của RFAF, khi đàn UAV FPV của Nga biến thành lính bắn tỉa trên không, tiêu diệt ổ súng máy của Ukraine, với độ chính xác đến từng centimet
Trong khi những quả bom phá có trọng lượng từ 250 kg tới 3.000 kg, được máy bay chiến đấu Su-34, thả chính xác từ cự ly tới 60 km, có thể san phẳng ngay lập tức một tòa nhà ba tầng. Còn trên chiến trường điện từ, lực lượng tác chiến điện tử của Nga giăng nhiễu điện từ, chỉ để lại những âm thanh chói tai trên các máy thông tin quân sự của AFU.
Sự kết hợp "UAV + bom + pháo", đã biến công sự ở đống đất đá thải của quá trình khai mỏ cao 40 mét và 60 mét của AFU ở khu vực thị trấn Rodinske thành một cái bẫy chết người. Khi RFAF chiếm được khoảng trống giữa hai đống đất đá thải, chiến trường đã có một bước ngoặt ngoạn mục: những điểm cao bỗng chốc trở thành một cỗ quan tài thép, bị khóa chặt bởi hỏa lực.
Những thông tin từ chiến trường Ukraine, cho thấy sự tương phản tàn khốc, độ chính xác của UAV Geran-2 là 97% và hiệu ứng sát thương của một phát bắn duy nhất vượt xa một quả bom 250 kg. Trong khi dây chuyền sản xuất của Nga đang sản xuất hàng loạt UAV loại này, với tốc độ 300 chiếc mỗi ngày.
Tên lửa phòng không vác vai Stinger do phương Tây cung cấp cho Ukraine, có giá 380.000 USD/tên lửa, trong khi giá UAV Geran-2 giá chưa đến 30.000 USD. Cuộc chiến tiêu hao với chi phí đảo ngược này, đặt bên phòng thủ vào một bài toán khó: bắn hạ 99 UAV vẫn là một tổn thất lớn, và để thoát một UAV cũng sẽ là một thảm họa tàn khốc.
Chiến lược cắt đứt “động mạch” hậu cần của Nga với Pokrovsk là một hành động dứt khoát, chứ không phải là việc đưa lực lượng trinh sát và đặc công xâm nhập thành phố. Thị trấn chiến lược Rodinske ở phía đông bắc thành phố, nơi đóng vai trò là đầu cầu tiếp tế cho Pokrovsk, bị máy bay Nga ném bom liên tục, biến con đường thành một chuỗi hố bom.
Đoạn phim giám sát khu vực nhà kho cho thấy: Một quả bom phá nặng 1.500 kg, đã xuyên thủng trần bê tông, toàn bộ hàng hóa bên trong đã bị chôn vùi trong biển lửa. Trong khi đó, UAV trinh sát Orlan-10 giám sát 24/24 giờ một ngày và đoàn xe vận tải của AFU buộc phải di chuyển trong bóng tối vào ban đêm
Hình ảnh vệ tinh Maxar của Mỹ, xác nhận tất cả bảy tuyến đường chính dẫn đến thành phố Pokrovsk đang trong tình trạng tê liệt liên tục. Lượng vũ khí mà AFU dự trữ trong thành phố, có thể đủ dùng trong hơn một tháng, nhưng lượng lương thực và thực phẩm tươi sống đã chuyển sang “màu đỏ”.
Cùng với việc bao vây, bóp nghẹt hậu cần, hỏa lực bắn phá, cho lực lượng đặc biệt thâm nhập vào Pokrovsk, RFAF cũng đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, mang đến sự bào mòn tinh thần của binh lính Ukraine, gây ra sự hoảng loạn không kém gì vũ khí sinh học hay hóa học.
Những chiếc UAV của Nga thả truyền đơn, kèm hình ảnh ảnh vệ tinh về chiếc xe tải của Ukraine bị phá hủy. Lực lượng tác chiến điện tử của RFAF, đã thâm nhập vào kênh liên lạc quân sự của AFU tại Pokrovsk và thông báo tin giả "thiếu lương thực"; đã gây ra một chuỗi hoảng loạn. Video cắt cụt chi tại bệnh viện chiến trường của AFU lan truyền trên mạng xã hội, làm nỗi tuyệt vọng lan nhanh hơn cả nỗi sợ về hỏa lực pháo binh Nga.
Khi giới quan sát quốc tế thắc mắc tại sao RFAF lại giảm tốc độ bao vây RFAF, thì bản đồ chiến trường đã tiết lộ bố cục khéo léo về quy luật không gian-thời gian của một cuộc chiến tranh tiêu hao; khi Moskva cố tình giữ lại tuyến đường sơ tán ở phía bắc thành phố, để buộc AFU tiếp tục tăng quân vào đây, biến Pokrovsk thành “lỗ đen” hút quân.
Cùng với đó, RFAF sử dụng UAV để săn lùng đoàn xe vận tải, khiến các lực lượng AFU phòng thủ trong thành phố, bị nhốt trong một “cái lồng đói”. Quân Nga chỉ cần tiến 200 mét mỗi ngày, nhưng đã vắt kiệt nguồn lực của quân phòng thủ Ukraine với chi phí thấp nhất.
Sự tàn nhẫn của chiến thuật này nằm ở chỗ, khi Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky báo cáo với lãnh đạo Kiev rằng, quân của ông đã "đẩy lùi đội trinh sát, đặc công Nga" xâm nhập Pokrovsk, nhưng thực chất ông đang rơi vào một cái bẫy tiêu hao lớn hơn.
Có lẽ Bộ Tổng tham mưu RFAF rõ ràng đã đọc kỹ "Binh pháp Tôn Tử" và vận dụng triết lý chiến tranh lạnh lùng "mười thì vây, năm thì đánh", đã được tái sinh trong thời đại UAV. Đằng sau quyết định từ bỏ cuộc tấn công trực diện của của RFAF vào Pokrovsk là việc RFAF phải sử dụng 1.700 quả bom, nhưng lại tránh được cảnh chiến đấu đường phố như kiểu Stalingrad.
Trong một báo cáo về công tác bảo đảm hậu cần chiến dịch, của quân đội Mỹ gần đây cho biết, "Chiến dịch bao vây Pokrovsk của RFAF đã chứng minh rằng, chiến tranh bao vây hiện đại không cần phải là hành động đột phá tấn công liên tục, mà chỉ cần cắt đứt hậu cần là đủ". Khi lý thuyết “kệ siêu thị” được áp dụng vào chiến trường, cơn đói có thể hủy hoại tinh thần hơn cả bom pháo.
Có lẽ một ngày nào đó trong các học viện quân sự trên toàn thế giới, chiến dịch Pokrovsk sẽ được tóm tắt như thế này: Khi chiến tranh bước vào thời đại tiêu hao chính xác, chiến thắng không còn thuộc về bên tấn công nhiều nhất nữa, mà thuộc về bên tính toán nhiều nhất và chờ đợi lâu nhất. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS).
Tiến Minh (T/h)
