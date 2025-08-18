Hà Nội

Lưới chống UAV vô dụng, Nga kiểm soát tuyến đường cuối cùng tới Pokrovsk

Quân sự

Lưới chống UAV vô dụng, Nga kiểm soát tuyến đường cuối cùng tới Pokrovsk

Lưới chống UAV mà Ukraine bố trí trên các trục đường vô dụng, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn tuyến đường tiếp tế cuối cùng tới Pokrovsk bằng hỏa lực.

Tiến Minh
Trang Military Review của Nga, dẫn nguồn tin từ Cụm quân Trung tâm của quân đội Nga cho biết, tuyến đường cuối cùng được sử dụng để tiếp tế cho quân đồn trú Ukraine tại Pokrovsk, hiện đã bị quân đội Nga (RFAF) kiểm soát hoàn toàn bằng hỏa lực.
Trinh sát của một trong những đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF cho biết, họ đã hoàn toàn kiểm soát bằng hỏa lực UAV FPV tuyến đường chạy qua Grishino đến Pokrovsk. Điều này bất chấp việc đối phương đã triển khai lưới chống UAV trên các con đường, tạo ra một hành lang “tưởng như an toàn” đến tận Pokrovsk.
Tuy nhiên, theo các trinh sát của Cụm quân Trung tâm RFAF, họ đã tìm thấy những khoảng trống trong lưới, qua đó các UAV FPV được phóng đi, phá hủy thiết bị của đối phương bên trong hành lang và làm gián đoạn hậu cần của quân Ukraine.
Hãng tin Nga RIA Novosti trích lời một quân nhân Nga có mật danh “King” cho biết. “Hậu cần cho quân Ukraine ở Pokrovsk thực tế đã bị cắt đứt, không có tuyến đường an toàn nào để di chuyển đến Pokrovsk, Mirnograd từ hướng này, họ không còn cơ hội di chuyển an toàn bằng xe cơ giới nữa”.
Như vậy, tuyến đường tiếp tế cuối cùng cho Pokrovsk đi qua Grishino đã bị cắt đứt hoàn toàn. Không phải tự nhiên mà khu định cư này được gọi là "chìa khóa dẫn đến Pokrovsk". Nhưng hiện quân Nga vẫn chưa chiếm được khu định cư này, nhưng cuộc tấn công vào nó đang diễn ra khá tích cực từ hướng Rodinske.
Trong mấy ngày qua, ngoài việc RFAF bất ngờ mở cuộc tiến công đột phá vào phía bắc Pokrovsk, thì họ tích cực tiến công vào thị trấn chiến lược Rodinske và đang chuẩn bị tiến vào đó từ hướng Krasny Liman, vốn đã gần như bị chiếm giữ. Tuy nhiên, Kievphủ nhận điều này.
Kênh Ukrainska Pravda đưa tin, Quân đoàn 1 của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine, sau khi được tăng cường chiếm giữ tuyến phòng thủ hướng đông Dobropolye và tuyến đường Dobropolye – Kramatorsk, đã báo cáo rằng quân Nga tại đây đang chịu tổn thất đáng kể.
Kênh Military Summary đưa tin, RFAF đã giành thêm nhiều thắng lợi về lãnh thổ ở sườn đông bắc Pokrovsk. Họ tiến công cả về phía nam và phía bắc, chiếm được một số làng mạc và thị trấn, đồng thời trấn giữ các điểm cao và tuyến đường vận tải quan trọng về mặt chiến lược. Điều này củng cố vị trí của họ và gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ của Ukraine xung quanh thành phố.
Mặc dù chưa có nhiều bằng chứng trực quan, nhưng tình hình của quân Ukraine có thể được cho là ngày càng xấu đi, nếu không nói là rất tồi tệ. Bên cạnh đó, RFAF đang tung thêm nhiều đơn vị dự bị, cho thấy Nga đang có kế hoạch tiến xa hơn, với một làn sóng tấn công mới dữ dội hơn.
Theo kênh Readovka, Tập đoàn quân 51 RFAF đang chuẩn bị giáng đòn cuối cùng vào hệ thống hậu cần của nút phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd của Ukraine. Cụ thể, họ đang phát triển một cuộc đột phá về phía sườn phía bắc của đội hình tác chiến AFU; còn ở phía nam, các đơn vị xung kích RFAF đã tiến gần đến Novoaleksandrivka và Grishino.
Một điều đáng chú ý là điểm nút hậu cần cuối cùng của AFU cho khu vực phòng thủ Pokrovsk – Mirnograd, chạy qua các ngôi làng này. Qua Grishino, đường cao tốc E50 đi đến Pavlograd. Như vậy, gần Grishino, số phận của tất cả các tuyến đường hậu cần còn lại mà AFU có thể sử dụng, ít nhất sẽ bị hỏa lực của quân Nga kiểm soát.
Như vậy có thể nhận thấy, thời khắc then chốt của trận chiến giành khu vực đô thị tập trung Pokrovsk - Mirnograd đã đến. Tập đoàn quân 51 RFAF giờ đây có cơ hội siết chặt nhóm phòng thủ của đối phương bằng cách cắt đứt hậu cần và loại trừ khả năng AFU rút lui qua những con đường còn lại.
Hãy cùng nhớ lại trận chiến tại thành phố Selidovo; khi đó quân đội Ukraine đã rút lui thành công, nhờ những điều kiện thuận lợi hơn, đơn giản là hành lang rút quân rộng hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp Pokrovsk và Mirnograd, điều này là không thể.
Ngay cả khi Bộ Tổng tham mưu AFU, quyết định rút lui hàng loạt vào ngày mai, họ nhiều khả năng sẽ lặp lại số phận của Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 72, đơn vị AFU đã bị tiêu diệt, khi cố gắng thoát khỏi cứ điểm Ugledar trước đây không lâu.
Bất chấp mọi rủi ro, Bộ Tổng tham mưu AFU vẫn ra lệnh cho các đơn vị tiếp tục giữ vững vị trí, bởi vì dường như họ không còn đường rút lui, do các đơn vị bị giam chân dọc theo toàn bộ chu vi của khu vực phòng thủ. Có thể nhận thấy, Pokrovsk là cái “hố đen”, đang hút cạn mọi nguồn lực của AFU vào đây.
Để đối phó với tình hình Pokrovsk đang nguy cấp, Bộ Tổng tham mưu AFU một lần nữa triển khai Lữ đoàn Azov, vừa được tổ chức lại và bổ sung quân tới mặt trận Pokrovsk để ổn định tình hình. Lãnh đạo Kiev hy vọng đơn vị có tinh thần chiến đấu cao này, sẽ giúp họ ít nhất là ổn định được tình hình, đến hết cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin, diễn ra vào ngày hôm nay.
Trên thực tế, Lữ đoàn Azov thường được sử dụng như một “đội cứu hỏa”, để dập tắt các đám cháy ở những khu vực phòng thủ dễ bị tổn thương, do lực lượng này có tinh thần chiến đấu kiên cường. Tuy nhiên liệu lần này họ có thể chặn được bước tiến của RFAF không, hay lặp lại ở mặt trận Toretsk, khi họ cũng không thể cứu vãn được tình thế trước hỏa lực tấn công dữ dội của quân đội Nga. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post, RIA Novosti).
Tiến Minh
Topwar
#Nga bao vậy Pokrovsk #Pokrovsk #cuộc gặp Trump Putin #UAV #Nga tấn công Pokrovsk #chiến sự Pokrovsk

