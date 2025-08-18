Lưới chống UAV vô dụng, Nga kiểm soát tuyến đường cuối cùng tới Pokrovsk

Trinh sát của một trong những đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF cho biết, họ đã hoàn toàn kiểm soát bằng hỏa lực UAV FPV tuyến đường chạy qua Grishino đến Pokrovsk. Điều này bất chấp việc đối phương đã triển khai lưới chống UAV trên các con đường, tạo ra một hành lang “tưởng như an toàn” đến tận Pokrovsk.