Nga quyết liệt ngăn chặn Ukraine xây tuyến phòng thủ mới ở bắc Donetsk

Quân đội Nga đã quyết liệt ngăn chặn Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ mới ở phía bắc tỉnh Donetsk. Tổng thống Ukraine họp khẩn về tình hình Pokrovsk.

Tiến Minh
Phóng viên chiến trườn Nga Dmitry Steshin đã đưa tin, Quân đội Nga (RFAF) đã tích cực sử dụng UAV FPV, ngăn chặn Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ mới gần Slavyansk và Kramatorsk. Theo Steshin, quân Nga đã nhanh chóng phát hiện và phá hủy các bãi đỗ xe thiết bị kỹ thuật của đối phương.
Trên trang cá nhân, phóng viên Steshin viết, “Hiện mọi sự chú ý đều tập trung về hướng mặt trận Pokrovsk và Kostiantynivka, bởi vì đây là cứ điểm phòng thủ cuối cùng ở Donbass. Không gian tác chiến bắt đầu mở rộng. Theo trinh sát trên không của chúng tôi, đối phương sẽ không thể giữ được hai thành phố quan trọng là Slavyansk-Kramatorsk”.
Phóng viên Steshin cho biết thêm, phía Ukraine đang gấp rút tổ chức xây dựng một tuyến phòng thủ mới ở Donbass từ vài tháng trước. Tuyến phòng thủ này chạy từ bắc xuống nam, song song với khu vực Slavyansk-Kramatorsk, và kết thúc tại Pokrovsk.
Tuy nhiên các hành động trên đã không thể lọt qua được con mắt trinh sát của tình báo mặt đất, trên không của Nga. Và ngay lập tức, RFAF tổ chức ngăn chặn việc phía AFU tổ chức xây dựng các công trình phòng thủ mới này này ở Donbass.
Trước tình hình chiến trường diễn biến gấp rút, phía Ukraine tổ chức xây dựng ba ca một ngày, mỗi ca sử dụng ba hoặc bốn máy xúc. Quân Nga đã sử dụng UAV phá hủy các thiết bị này cả khi chúng làm việc, nghỉ ngơi và bảo dưỡng. Tóm lại, Nga không để Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ này, Steshin nhấn mạnh.
Điều đáng chú ý là hiện nay tình báo Nga đã nhanh chóng phát hiện việc phía Kiev đang tích cực đẩy mạnh xây dựng các tuyến phòng thủ ở nhiều khu vực khác nhau ở miền Đông Ukraine. Các mục tiêu này, cũng như thiết bị xây dựng, đang bị tấn công bằng UAV Geran-2.
Theo phân tích của các chuyên gia, việc xây dựng hệ thống phòng thủ của Kiev sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều, vì các công sự phòng thủ thường được xây dựng trên một bãi đất trống, dưới sự giám sát liên tục của các UAV trinh sát của Nga.
Điều khó khăn hiện nay là phía Ukraine không có nhiều thiết bị xây dựng; ngoài ra, chúng phải được vận chuyển bằng cách nào đó đến nơi làm việc. Và việc này không hề dễ dàng trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ về thông tin liên lạc và hỏa lực của quân đội Nga.
Trước tình hình khu vực mặt trận Donetsk diễn biến nhanh chóng theo hướng bất lợi cho Ukraine, Tổng thống Zelensky đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với Bộ Tổng tham mưu AFU. Bất chấp các biện pháp đã được thực hiện và việc điều chuyển lực lượng dự bị, được rút khỏi các mặt trận khác tới đó, Kiev vẫn không thể đảo ngược tình hình.
Nội dung cuộc họp đã xem xét ba vấn đề, nhưng quan trọng nhất là tình hình hướng Pokrovsk. Theo báo cáo của tướng Syrsky, Tổng Tư lệnh AFU, tình hình được cho là đã được cải thiện, cuộc tấn công của quân Nga đã bị chặn lại và điểm đột phá đã bị phá hủy trên thực tế.
Mặc dù AFU đã ngăn chặn được bước tiến của quân Nga, nhưng không hề có chuyện phá hủy điểm đột phá. Vấn đề cốt lõi là quân Nga lúc này đã chuyển vào phòng ngự lâm thời, trên chính nền tảng từ hệ thống công sự trận địa của AFU, trên tuyến Rubezhnoye - Zolotoy Kolodez.
Kênh Rybar cho biết, RFAF đang đánh trả quyết liệt sự phản công của Lữ đoàn Azov, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 92 và 79 của AFU và liên tục đưa thêm lực lượng dự bị vào chiến đấu. Đồng thời, quân Nga đang bắt đầu gây áp lực lên khu vực Shakhove, nhằm tiếp tục mở rộng bên sườn.
Như vậy, trong hai ngày phản công liên tiếp với quân số của 3 lữ đoàn, phía AFU đã không thể đẩy lui các đơn vị quân Nga khỏi vị trí mà họ mới chiếm đóng mấy ngày trước, mà còn phải chịu tổn thất nặng, khi phải phơi mình trước hỏa lực dữ dội của RFAF.
Cũng trong ngày hôm nay, hướng mặt trận Zaporizhia được coi là một vấn đề nan giải đối với Kiev, và nó cũng được nêu ra như một vấn đề riêng biệt. Tại đó, quân Nga đang tiếp tục tiến về Stepnogorsk và cố gắng đột phá đến Orekhov qua ngả Malaya Tokmachka. Mặc dù các đơn vị Ukraine liên tục phản công, nhưng quân Nga vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước.
Quyết định của Bộ Tổng tham mưu AFU về hướng mặt trận Zaporizhia vẫn chưa được biết rõ, Tuy nhiên truyền thông Ukraine dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, lực lượng của họ “không chịu tổn thất nào", trong khi đối với RFAF đã chịu "thiệt hại là đáng kể". (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topcor
https://topcor.ru/63172-voenkor-rasskazal-kak-vs-rf-unichtozhili-strojaschujusja-liniju-oborony-vsu-na-donbasse.html
