Tai nghe Plaud One đầu tiên gắn eSIM để trò chuyện với AI

Được gọi là Plaud One, chiếc tai nghe này sở hữu thiết kế tối giản, hộp đựng gắn được eSim sử dụng để ghi lại các cuộc trò chuyện trực tiếp hoặc ghi chú.

Các công ty phần cứng đã nhận ra rằng ghi chú là một trong những ứng dụng AI dễ xây dựng nhất, do đó họ đã tích cực tích hợp micro vào mọi thứ, từ mặt dây chuyền, nhẫn cho đến thiết bị nhỏ gọn cỡ thẻ tín dụng và vòng đeo tay.

Tuy nhiên, dù có nhiều loại thiết bị khác nhau, chỉ một số ít công ty thực sự nổi bật trên thị trường.

Một trong những công ty đó là Plaud, hiện có hơn 2,5 triệu người dùng phần cứng hoặc phần mềm của mình. Mới đây, Plaud đã ra mắt thiết bị ghi chú với một định dạng hoàn toàn mới: tai nghe.

Plaud One giới thiệu tai nghe đầu tiên gắn eSIM để trò chuyện với AI.

Sản phẩm mang tên Plaud One này có thiết kế tối giản, tương tự AirPods của Apple, có khả năng ghi âm cuộc gọi, trong khi hộp đựng của nó có thể dùng để ghi lại các cuộc trò chuyện trực tiếp hoặc ghi chú.

Plaud đặt cược vào phần mềm và năng lực AI của mình để tạo sự khác biệt. Theo Plaud, sau khi tai nghe chuyển đổi cuộc trò chuyện thành văn bản, trợ lý AI của hãng có thể kết nối với các công cụ như Gmail, Google Calendar thực hiện các tác vụ như soạn email theo dõi, tạo tài liệu hoặc bài thuyết trình dựa trên nội dung cuộc trò chuyện.

Bản thân ý tưởng này không phải là điều hoàn toàn mới. Các phần mềm ghi chú như Granola, Fathom và Read AI đã cung cấp các giải pháp tự động hóa quy trình làm việc tương tự, chuyển đổi cuộc gọi và trò chuyện thành văn bản, sau đó cho phép người dùng sử dụng AI để thực hiện nhiều tác vụ khác nhau.

Tuy nhiên, Plaud One tiến thêm một bước với hộp đựng hỗ trợ thẻ eSIM. Theo công ty, tính năng này cho phép người dùng ra lệnh cho trợ lý AI của Plaud từ xa mà không cần sử dụng điện thoại hoặc máy tính.

Plaud One có thiết kế tối giản, mọi thứ được tích hợp trong hộp sạc.

Plaud One được trang bị driver 12mm và tính năng chống ồn chủ động. Công ty cho biết hộp đựng có thể thu âm giọng nói rõ ràng trong phạm vi 5 mét, còn tai nghe có thể ghi âm 6 giờ họp trực tiếp và 3 giờ cuộc gọi chỉ với một lần sạc. Kết hợp với hộp đựng, người dùng có thể ghi âm tối đa 25 giờ trò chuyện cho mỗi lần sạc.

Khách hàng sẽ được tặng 300 phút chuyển đổi văn bản miễn phí mỗi tháng, sau đó cần mua thêm các gói dịch vụ, với giá khởi điểm từ 8,33 USD/tháng (thanh toán hàng năm).

Dù vậy, lần ra mắt này dường như chỉ là một đợt thử nghiệm. Plaud One sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn, có thể nhằm thăm dò nhu cầu đối với dòng tai nghe tập trung vào AI trước khi công ty quyết định đầu tư lớn hơn cho định dạng này.

Plaud cũng đang phát triển các tính năng tác vụ tự động, dự kiến sẽ được cập nhật trong vài tháng tới. Công ty cho biết sẽ áp dụng hệ thống tín dụng cho các tác vụ khác nhau, và người mua Plaud One sẽ nhận được 200 USD tín dụng để sử dụng cho các tác vụ này.

Công ty đã có bước phát triển ấn tượng, khi vào tháng 6 vừa qua tuyên bố đạt doanh thu thường niên 100 triệu USD. Tuy nhiên, thị trường đang cạnh tranh rất khốc liệt, với nhiều thiết bị ghi chú phần cứng mới ra mắt mỗi tuần.

Đối thủ Pocket (được hỗ trợ bởi Y Combinator) cũng đã đạt được cột mốc này, cùng với hàng loạt công ty khác như Anker, Comu, Viaim và startup phần mềm Genspark cũng đang tham gia vào lĩnh vực này.

Ông Nathan Xu, Giám đốc điều hành Plaud, cho rằng cần có một giao diện để trò chuyện với AI ở bất cứ đâu, và tai nghe là giải pháp phù hợp cho nhu cầu đó.

“Với AI chúng ta cần một thiết bị đeo và giao diện luôn sẵn sàng, thứ mà mọi người thích sử dụng, phù hợp với xã hội và đảm bảo tính riêng tư ngay từ thiết kế” - ông Nathan Xu chia sẻ trong một buổi họp báo.

Dù vậy, Plaud có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục người dùng chuyển từ AirPods, Google Pixel Buds, Samsung Galaxy Buds hay các loại tai nghe không dây khác vốn đã có thể thực hiện các chức năng tương tự khi kết hợp với ứng dụng ghi chú.

Ông Xu cho biết Plaud không nhất thiết cạnh tranh trực tiếp với các công ty này, mà đang định vị công nghệ ghi âm cuộc họp của mình theo định dạng thiết bị đeo phổ biến.

Người dùng hiện có thể đặt trước thiết bị với giá 249 USD, dự kiến sẽ được giao vào quý IV năm 2026.