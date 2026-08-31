Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tai nạn xe khách nghiêm trọng tại Gia Lai khiến 4 người thiệt mạng

Rạng sáng 31/8, một vụ tai nạn giao nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường tránh phía Đông, đoạn qua phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) khiến 4 người tử vong. 

Hà Ngọc Chính

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát (mang BKS 50E-449.XX) đang lưu thông theo hướng từ Hàm Rồng đi Đak Đoa.

Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ bị lật. Vụ tai nạn thương tâm đã khiến 4 người tử vong tại chỗ. Nhiều hành khách khác bị thương hiện đang được tích cực cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn.

h2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người tử vong. Ảnh: Văn Ngọc

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an, chính quyền địa phương cùng các cơ sở y tế đã nhanh chóng được huy động đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ kịp thời cho những người bị nạn.

Được biết, vào những ngày cuối tháng 8/2028, địa bàn khu vực Pleiku thời tiết mưa nhiều, khiến các phương tiện tham gia giao thông qua đây gặp khó khăn do dễ xảy ra trơn trượt.

Mời bạn đọc xem video: 80% vụ TNGT do chạy quá tốc độ. Nguồn VTV1
#Tai nạn xe khách #tại Gia Lai #4 người thiệt mạng #Rạng sáng 31/8 #phường Hội Phú #nhà xe Việt Tân Phát

Bài liên quan

Xã hội

Nhảy khỏi xe tránh tai nạn, người đàn ông bị container cán tử vong

Xảy ra va chạm với 2 xe máy ngay làn đường dành cho phương tiện 2 bánh, người đàn ông nhảy khỏi xe qua bên dải bêtông phân cách đúng lúc container lao tới…

Vụ tai nạn giao thông hy hữu xảy ra sáng nay 26/8 trên đường Nguyễn Thị Định (đoạn qua phường Cát Lái, TP HCM) làm người đàn ông 41 tuổi tử vong tại chỗ.

kto-tl_img-6686.jpg
Hiện trường vụ TNGT khiến người đàn ông 41 tuổi tử vong
Xem chi tiết

Xã hội

Vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Nhật Tân 4 xe hư hỏng, một người bị thương nhẹ

Vụ tai nạn làm 4 phương tiện bị hư hỏng; 1 tài xế (anh H.P.Đ, SN 1973, trú tại Phú Thọ) bị thương nhẹ và đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Thông tin từ Cục CSGT cho biết, khoảng 13h29' ngày 17/8/2026, trên cầu Nhật Tân (hướng từ đường Võ Chí Công đi Võ Nguyên Giáp, đoạn thuộc địa bàn phường Hồng Hà, TP.Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ô tô đi cùng chiều.

775319318-1041405471816137-3387735221703627349-n.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cục CSGT.
Xem chi tiết

Xã hội

Tai nạn liên tiếp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, khiến phương tiện lưu thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chiều 14/8, thông tin từ Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), trưa và đầu giờ chiều cùng ngày, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai xảy ra nhiều sự cố về giao thông, khiến phương tiện lưu thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cụ thể, khoảng 11h30, tại Km100+600, xe khách biển kiểm soát 18B-024.20 do không giữ khoảng cách an toàn đã đâm vào phía sau xe đầu kéo biển kiểm soát 19H-075.64.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Thời tiết ngày 31/8: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Thời tiết ngày 31/8: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Sáng 31/8, vùng áp thấp suy yếu từ bão SAUDEL đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Dự báo hình thái này có khả năng mạnh lên thành bão, gây gió mạnh, sóng lớn trên khu vực Bắc Biển Đông. Trên đất liền, nhiều địa phương ở Trung Bộ đối mặt với mưa lớn, có nơi trên 150 mm.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Thời tiết ngày 31/8: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Thời tiết ngày 31/8: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Sáng 31/8, vùng áp thấp suy yếu từ bão SAUDEL đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Dự báo hình thái này có khả năng mạnh lên thành bão, gây gió mạnh, sóng lớn trên khu vực Bắc Biển Đông. Trên đất liền, nhiều địa phương ở Trung Bộ đối mặt với mưa lớn, có nơi trên 150 mm.