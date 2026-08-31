Tai nạn xe khách nghiêm trọng tại Gia Lai khiến 4 người thiệt mạng

Rạng sáng 31/8, một vụ tai nạn giao nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường tránh phía Đông, đoạn qua phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) khiến 4 người tử vong.

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát (mang BKS 50E-449.XX) đang lưu thông theo hướng từ Hàm Rồng đi Đak Đoa.

Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ bị lật. Vụ tai nạn thương tâm đã khiến 4 người tử vong tại chỗ. Nhiều hành khách khác bị thương hiện đang được tích cực cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người tử vong. Ảnh: Văn Ngọc

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an, chính quyền địa phương cùng các cơ sở y tế đã nhanh chóng được huy động đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ kịp thời cho những người bị nạn.

Được biết, vào những ngày cuối tháng 8/2028, địa bàn khu vực Pleiku thời tiết mưa nhiều, khiến các phương tiện tham gia giao thông qua đây gặp khó khăn do dễ xảy ra trơn trượt.