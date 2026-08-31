Tại sao không nên uống nước đã để lâu trong ôtô?

Chai nước để trong ôtô lâu ngày có thể chứa vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt khi nhiệt độ cao, ảnh hưởng tiêu cực đến thận và hệ tiêu hóa.

Chai nước uống dở để lâu trong ôtô nên vứt bỏ ngay lập tức. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều người có thói quen uống dở chai nước rồi để lại trong ôtô và tiếp tục sử dụng vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, theo bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường ở Đài Loan (Trung Quốc), thói quen này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt khi chai nước đã tiếp xúc trực tiếp với miệng và được bảo quản trong môi trường nhiệt độ cao.

Theo China Times, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường chia sẻ trường hợp một người đàn ông ngoài 50 tuổi, mắc tiểu đường và suy thận mạn, đột ngột bị nôn ói, tiêu chảy dữ dội và sốt. Sau khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán viêm dạ dày - ruột cấp do vi khuẩn. Xét nghiệm cho thấy số lượng bạch cầu tăng cao, đồng thời người bệnh bị mất nước và xuất hiện tổn thương thận cấp.

Ban đầu, người đàn ông cho biết mình không ăn thực phẩm sống, lạnh hoặc đồ ăn để qua đêm. Tuy nhiên, khi được hỏi kỹ, ông nhớ lại vào buổi sáng hôm đó, khi đang lái xe và cảm thấy khát nước, ông nhìn thấy một chai nước đóng chai uống dở từ chuyến đi chơi 2 ngày trước vẫn nằm trong hộc để cốc. Ông đã lấy chai nước và uống hết.

Bác sĩ nhận định chai nước này có thể là nguồn gây nhiễm khuẩn. Chai đã được mở nắp, tiếp xúc trực tiếp với môi và sau đó bị để lâu trong khoang xe.

3 yếu tố khiến vi khuẩn bùng phát đều xuất hiện

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, khoang miệng con người vốn chứa rất nhiều vi khuẩn. Khi uống nước trực tiếp từ miệng chai, vi khuẩn trong khoang miệng cùng các mảnh vụn thức ăn có thể theo nước bọt đi vào chai.

Một số nghiên cứu cho thấy khi nước đóng chai đã uống dở được để ở nhiệt độ phòng trong khoảng 24 giờ, số lượng vi khuẩn dị dưỡng trong nước có thể tăng mạnh theo cấp số nhân. Tổng số khuẩn lạc thậm chí có thể tăng lên hàng chục nghìn lần.

Đặc biệt, nếu chai nước tiếp tục được để trong ôtô vào mùa hè, nơi nhiệt độ bên trong có thể lên tới 40-60 độ C, tốc độ phân chia của vi khuẩn sẽ tăng nhanh hơn nhiều, khiến lượng vi khuẩn tăng vọt.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cảnh báo tình trạng viêm dạ dày - ruột cấp tính có thể gây nôn ói và tiêu chảy dữ dội, khiến cơ thể mất một lượng lớn nước. Khi thể tích máu lưu thông giảm, lượng máu đến thận cũng không đủ, khiến thận bị thiếu máu và thiếu oxy, từ đó có thể dẫn đến tổn thương thận cấp.

Ngoài ra, các độc tố do vi khuẩn tạo ra cần được thận lọc bỏ, qua đó tiếp tục làm tăng gánh nặng cho cơ quan này. Những người vốn có chức năng thận suy yếu có thể đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng hơn.

Ba lưu ý khi uống nước trong ôtô để bảo vệ thận

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường khuyến cáo nước đóng chai đã tiếp xúc với môi và được để qua đêm trong ôtô tốt nhất nên bỏ đi.

Khi uống nước đóng chai, nên rót nước ra cốc thay vì uống trực tiếp từ miệng chai, qua đó hạn chế vi khuẩn trong khoang miệng tiếp xúc với nước và miệng chai.

Bên cạnh đó, chai nước đã mở nắp cũng không nên để lâu trong ô tô. Đặc biệt vào mùa hè, nhiệt độ cao bên trong xe có thể tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Tóm lại, một chai nước đã uống dở không nên được xem như nước mới chỉ vì nó vẫn còn trong chai. Nếu đã tiếp xúc với miệng và bị bỏ quên trong ô tô qua thời gian, đặc biệt trong thời tiết nóng, lựa chọn an toàn nhất là bỏ đi.