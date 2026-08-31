Thảo Cầm Viên, Dinh Độc Lập chật kín người dịp lễ 2/9

Kỳ nghỉ lễ 2/9, nhiều gia đình, nhóm bạn tại TPHCM chọn Thảo Cầm Viên và Dinh Độc Lập làm điểm vui chơi, tham quan, tạo không khí nhộn nhịp.

Kỳ nghỉ lễ 2/9, nhiều gia đình, nhóm bạn tại TPHCM chọn Thảo Cầm Viên và Dinh Độc Lập làm điểm vui chơi, tham quan. Không khí tại hai địa điểm này trở nên nhộn nhịp .

Thảo Cầm Viên đang là tọa độ cực 'hot'

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều gia đình, nhóm bạn tại TPHCM chọn những điểm đến quen thuộc quanh thành phố để vui chơi, tham quan.

Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, các khu vực vui chơi, trở nên đông đúc hơn ngày thường. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến xem các loài động vật, vui chơi và tham gia những hoạt động được tổ chức trong dịp lễ.

Anh Trần Lê Minh Huy (xã Cần Giờ, TPHCM) cùng gia đình phải qua phà, vượt quãng đường hơn 60 km để đưa con đến Thảo Cầm Viên.

Anh Huy cho biết đây là lần đầu con trai được đến sở thú nên bé rất háo hức. “Bình thường gọi bé dậy còn khó nhưng hôm nay bé rất mong chờ. Lên phà bé cứ nôn nóng vì lần đầu được đi sở thú. Đến đây thấy bé vui và hào hứng nên mình cũng thấy vui theo”, anh Huy chia sẻ.

Du khách tham quan Thảo Cầm Viên dịp lễ 2/9

Với những gia đình ở TPHCM, Thảo Cầm Viên lại là lựa chọn thuận tiện hơn cho một ngày nghỉ. Chị Huyền Trinh (phường Long Bình, TPHCM) cho hay gia đình có con nhỏ rất thích động vật nên thường ưu tiên những nơi vừa có không gian xanh, vừa không phải di chuyển quá xa. Tại Thảo Cầm Viên, các hoạt động dành cho trẻ như phát quà, đi xe điện cùng không gian nhiều cây xanh khiến kỳ nghỉ của gia đình trở nên thoải mái hơn.

“Nhà tôi có bé nhỏ rất thích động vật nên chọn Thảo Cầm Viên. Không khí ở đây trong lành, các bé cũng không bị mệt như khi đi chơi xa. Hôm nay khách khá đông nhưng mua vé và soát vé nhanh”, chị Trinh nói.

Không chỉ các gia đình, Thảo Cầm Viên cũng thu hút nhiều bạn trẻ. Chị Phạm Ngọc Thủy Tiên (phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) cùng bạn đến đây để vui chơi và chụp hình.

“Thảo Cầm Viên đang là một ‘trend’ khá hot trên mạng xã hội nên mình cùng bạn đến để vui chơi, chụp hình. Hôm nay thời tiết TPHCM rất đẹp, khách đông nhưng không gian ở đây rộng nên vẫn thoáng mát, thoải mái”, chị Tiên chia sẻ.

Thảo Cầm Viên cũng thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan

Để phục vụ lượng khách tăng trong kỳ nghỉ năm nay, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm. Theo ông Nguyễn Thanh Nhựt - Phó Giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn, kỳ nghỉ lễ kéo dài từ ngày 30/8 đến hết 2/9 nên đơn vị chuẩn bị nhiều chương trình phục vụ người dân và du khách.

Trong đó có các hoạt động như họp mặt người hâm mộ, ra mắt bộ sách và trao giải cuộc thi “Thảo Cầm Viên - Yêu thương đong đầy”, diễu hành các bạn thú, xe lửa tham quan. Các chương trình biểu diễn trên sân khấu được tổ chức 2-3 suất mỗi ngày, cùng hoạt động tìm hiểu tập tính động vật và kể chuyện về các loài thú. “Do kỳ nghỉ năm nay kéo dài, chúng tôi kỳ vọng đón khoảng 80.000-100.000 lượt du khách”, ông Nhựt nói.

Dinh Độc Lập chuẩn bị đón hàng vạn khách

Cách đó không xa, Dinh Độc Lập cũng là một trong những điểm đến được nhiều người lựa chọn trong dịp Quốc khánh. Nơi đây không chỉ thu hút khách mà còn là địa điểm để người dân tìm hiểu thêm về lịch sử ngay giữa trung tâm TPHCM.

Theo ông Bùi Hữu Toàn - Giám đốc Hội trường Thống Nhất, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày nên lượng khách được dự báo sẽ phân bổ đều hơn trong các ngày nghỉ, thay vì tập trung chủ yếu vào 1 và 2/9 như những năm trước.

Du khách nước ngoài tham quan Dinh Độc Lập

Riêng trong hai ngày 1 và 2/9, Hội trường Thống Nhất dự kiến đón khoảng 24.000-25.000 lượt khách, tương đương hoặc tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2025.

Dịp này, đơn vị không tăng giá vé . Để phục vụ lượng khách đông, nhân sự được tăng cường tại các khu vực bán vé, hướng dẫn, điều tiết và phân luồng. Các lực lượng cũng được bố trí để hỗ trợ du khách trong quá trình tham quan, hạn chế tình trạng ùn ứ. Bên cạnh đó, công tác an ninh, vệ sinh môi trường và kiểm tra cơ sở vật chất được tăng cường nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện cho du khách trong những ngày cao điểm.