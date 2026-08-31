Từ 10/9/2026, phạt nặng lao động nước ngoài không có giấy phép

Từ ngày 10/9/2026, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động có thể bị phạt tiền từ 15-25 triệu đồng.

Quy định trên được nêu tại Nghị định 283/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định được ban hành ngày 15/7/2026 và có hiệu lực từ ngày 10/9/2026.

Người lao động nước ngoài không có giấy phép bị phạt đến 25 triệu đồng

Theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi: làm việc nhưng không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định; sử dụng giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực, sẽ bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ.

Đáng chú ý, người lao động nước ngoài có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trục xuất khỏi Việt Nam khi thuộc trường hợp vi phạm được quy định tại Nghị định.

Nghị định cũng quy định các biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có việc buộc nộp lại giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã được cấp cho cơ quan có thẩm quyền đối với một số hành vi vi phạm.

Không chỉ người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động cũng có thể bị xử phạt nếu vi phạm các quy định liên quan đến việc sử dụng lao động nước ngoài.

Cụ thể, người sử dụng lao động có thể bị phạt từ 5-10 triệu đồng đối với mỗi người lao động, nhưng tổng mức phạt tối đa không quá 75 triệu đồng, nếu có một trong các hành vi như sử dụng người lao động nước ngoài làm việc không đúng với nội dung ghi trên giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; không thu hồi hoặc thu hồi không đúng thời hạn các giấy tờ này theo quy định; hoặc không nộp lại giấy phép lao động, giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho cơ quan có thẩm quyền.

Đối với hành vi sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động, không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, hoặc sử dụng giấy phép, giấy xác nhận đã hết hạn, mức phạt được xác định theo số lượng người lao động vi phạm.

Cụ thể, người sử dụng lao động bị phạt:

Từ 30-45 triệu đồng nếu vi phạm từ 1 đến 10 người;

Từ 45-60 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 đến 20 người;

Từ 60-75 triệu đồng nếu vi phạm từ 21 người trở lên.

Ngoài ra, người sử dụng lao động có hành vi sửa chữa, làm sai lệch văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 40-60 triệu đồng.

Mức phạt tương tự cũng được áp dụng đối với hành vi sử dụng giấy tờ, tài liệu giả mạo trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn các loại giấy tờ nêu trên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Có thể bị tịch thu giấy tờ, trục xuất

Nghị định 283/2026/NĐ-CP quy định ngoài hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền, tùy tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung.

Các hình thức này gồm tịch thu tang vật vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn; đình chỉ hoạt động có thời hạn; trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đối với lĩnh vực lao động nước ngoài, giấy tờ, văn bản bị sửa chữa, làm sai lệch hoặc giấy tờ, tài liệu giả mạo có thể bị tịch thu theo quy định.

Bên cạnh đó, người lao động nước ngoài có thể bị trục xuất khi vi phạm các quy định thuộc trường hợp Nghị định quy định áp dụng hình thức xử phạt bổ sung này.

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 1-3 triệu đồng đối với người sử dụng lao động khi không thông báo, thông báo không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định đối với một số trường hợp liên quan đến người lao động nước ngoài không phải làm thủ tục cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; người lao động nước ngoài làm việc cho một người sử dụng lao động tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các hành vi vi phạm này được dẫn chiếu đến các quy định tại Nghị định 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nghị định 283/2026/NĐ-CP gồm 6 chương, 68 điều, quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt và việc thi hành các hình thức xử phạt trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/9/2026 và thay thế Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo quy định chuyển tiếp, đối với hành vi vi phạm xảy ra và kết thúc trước khi Nghị định 283/2026/NĐ-CP có hiệu lực, việc xử lý được thực hiện theo quy định có hiệu lực tại thời điểm hành vi vi phạm được thực hiện. Trường hợp hành vi xảy ra trước ngày Nghị định có hiệu lực nhưng vẫn đang tiếp diễn khi Nghị định có hiệu lực thì áp dụng quy định của Nghị định 283/2026/NĐ-CP để xử lý.