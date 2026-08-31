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Xã hội

Cách nhận lương hưu và trợ cấp mới từ 28/9

Nhiều quy định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 28/9. Trong đó, người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua VNeID.

Thiên Tuấn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 320/2026/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, có hiệu lực từ ngày 28/9.

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Hướng dẫn cách nhận lương hưu. Ảnh minh hoạ.

Đáng chú ý, tại nghị định này quy định tài khoản hưởng an sinh xã hội thực chất là thông tin định danh trên ứng dụng VNeID. Đây không phải là một tài khoản ngân hàng độc lập mới được tạo ra, mà đóng vai trò như một cổng liên kết.

Tại ứng dụng này cho phép người dùng tích hợp sẵn tài khoản thanh toán ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động của cá nhân. Cơ quan nhà nước sẽ chi trả lương hưu, tiền hỗ trợ và các khoản kinh phí hợp pháp từ ngân sách, bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản hưởng an sinh trên VNeID.

Từ 28/9, người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua VNeID.

Để đảm bảo tính bảo mật và tiền đến đúng tay người thụ hưởng, quy định đặt ra yêu cầu rất chặt chẽ về việc liên kết. Theo đó, mỗi người chỉ được phép tích hợp duy nhất một trong ba loại hình gồm: tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận tiền an sinh.

Trong đó, tài khoản được tích hợp phải hoàn toàn chính chủ và có thông tin cá nhân trùng khớp tuyệt đối với dữ liệu trên tài khoản định danh điện tử. Sự chặt chẽ này giúp loại bỏ các rủi ro thất thoát, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người dân khi nhận các khoản chế độ.

Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, Chính phủ còn khuyến khích các cá nhân, tổ chức chi trả tiền hỗ trợ từ thiện qua phương thức hiện đại này. Đối với người dân chưa kịp tạo lập tài khoản trên VNeID và cũng chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, các khoản an sinh vẫn sẽ được đảm bảo chi trả thông qua những hình thức truyền thống theo quy định hiện hành.

Ngoài lương hưu, Nghị định 320 cũng quy định khi giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, cơ quan, tổ chức không được yêu cầu người dân nộp hoặc xuất trình lại bản chính, bản sao giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID.

Nghị định bổ sung danh mục 206 loại giấy tờ có thể tích hợp, cập nhật trên VNeID, gồm 66 loại giấy tờ của cá nhân và 140 loại giấy tờ của cơ quan, tổ chức.

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#tiền lương #trợ cấp #nhận tiền lương #VNeID

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