Biển Đông có áp thấp nhiệt đới, hướng di chuyển hiếm gặp

Vùng áp thấp suy yếu từ bão Saudel đã di chuyển xuống vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới sáng 31/8.

Vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão Saudel đã di chuyển xuống vùng biển phía đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong sáng sớm nay (31/8).

Vào 4h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Giống như bão 3 và bão số 4 năm nay, áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ có hướng di chuyển hiếm gặp.

Thay vì di chuyển theo hướng tây/tây bắc/tây tây bắc/tây nam như thường gặp ở các cơn xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, sau đó là Đông Đông Bắc, ngược ra khu vực Bắc Biển Đông, không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Về cường độ, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão nhỏ, cấp 8, giật cấp 10, sau khoảng hai ngày hoạt động với cường độ này, bão suy yếu lại thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp và tan dần.

Dự báo về hướng đi của áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên Biển Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hôm nay vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Biển Đông năm nay ghi nhận những cơn bão, áp thấp nhiệt đới có hướng di chuyển hiếm thấy.

Cơn bão số 3 hình thành trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông cũng ngược hướng đông đông bắc, di chuyển về đảo Luzon của Philippines và suy yếu rất nhanh, do tác động của hiệu ứng bão đôi với siêu bão Dolphin đang hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương thời điểm đó.

Đặc biệt cơn bão số 4 trở thành cơn bão có quỹ đạo dị thường nhất và thời gian tồn tại lâu nhất từng ghi nhận trên vịnh Bắc Bộ.

Trong các cơn bão/áp thấp nhiệt đới chỉ tồn tại ở vịnh Bắc Bộ trong 1-2 ngày, thậm chí 12 tiếng, bão số 4 quần thảo vịnh Bắc Bộ tới gần 5 ngày với hướng di chuyển vòng, liên tục đổi hướng, có thời điểm dịch chuyển trở lại về phía ngoài Vịnh Bắc Bộ, đặc biệt tạo ra một nút thắt chưa từng ghi nhận trên vịnh Bắc Bộ. Sau đó bão ngược lại khu vực bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, suy yếu và tan dần.

Bão số 4 cũng là cơn bão không đổ bộ đất liền nước ta nhưng lại để lại hậu quả rất nặng nề khi mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, kéo theo các loại hình thiên tai nguy hiểm khác là lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất.