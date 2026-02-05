Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành khiến tài xế không qua khỏi

Rạng sáng 4/2, một vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây giữa hai xe tải và một xe đầu kéo khiến tài xế tử vong.

Trường Hân t/h

Ngày 4/2, Công an phường Long Trường, TPHCM phối hợp Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), thuộc Phòng 6 Cục CSGT điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, thông tin trên báo Người lao động.

Video: Giao thông đường bộ / Facebook

Hơn 4h sáng cùng ngày, tài xế xe đầu kéo trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng đi TPHCM, đến đoạn km06+500 (phường Long Trường), xe đầu kéo va chạm với xe tải.

Lúc này, một xe tải biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cũng tông vào xe tải mới bị va chạm. Vụ việc khiến tài xế xe tải biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tử vong tại chỗ. Các xe còn lại hư hỏng.

  • Đội 6 phối hợp Công an phường Long Trường nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông.

Bước đầu xác định nguyên nhân xe đầu kéo trong lúc chuyển làn thì va chạm với xe tải, trong khi xe tải biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) không giữ khoảng cách an toàn.

#tai nạn giao thông #cao tốc TPHCM #Long Thành #xe tải #nguyên nhân tai nạn #đường bộ

Bài liên quan

Video

Bảy cổ động viên thiệt mạng vì tai nạn giao thông kinh hoàng trên cao tốc

7 cổ động viên người Hy Lạp của câu lạc bộ PAOK thiệt mạng khi họ đang trên đường đến Pháp để xem đội bóng yêu thích của mình thi đấu.

Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường cao tốc Romania đã cướp đi sinh mạng của bảy cổ động viên bóng đá người Hy Lạp. Các nạn nhân đang trên đường từ Alexandria, Imathia đến Pháp để cổ vũ cho đội bóng PAOK của họ trong trận đấu Europa League với Lyon, theo Greekreporter.com.

Video: TVR Infor / X
Xem chi tiết

Video

Xe con đối đầu xe tải rồi lật ngửa trên đường

Clip ghi lại một tình huống tai nạn giao thông giữa một ô tô con và một chiếc xe tải, thu hút sự bàn luận rôm rả của cộng đồng mạng.

Theo đoạn clip ghi lại, xe tải và xe ô tô con đi ngược chiều nhau. Khi 2 xe đi đến một khúc cua, cách nhau khoảng hơn chục mét, ô tô con bất ngờ phanh gấp, lật ngửa và đâm vào ven đường. Trong khi đó, xe tải vẫn di chuyển tiếp tục.

Ngay sau khi phát hiện vụ tai nạn, những người đi đường đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ xe con gặp nạn.

Xem chi tiết

Video

Vượt trái, va chạm với xe chiều ngược lại, người đàn ông bị cán tử vong

Vụ tai nạn giao thông đã khiến đoạn đường này ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ.

Vụ va chạm giữa xe máy và xe ô tô con, xe tải nói trên xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 13/10 tại khu vực xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cũ (nay thuộc địa phận của tỉnh Thái Nguyên).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới