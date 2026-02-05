Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành khiến tài xế không qua khỏi

Rạng sáng 4/2, một vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây giữa hai xe tải và một xe đầu kéo khiến tài xế tử vong.

Ngày 4/2, Công an phường Long Trường, TPHCM phối hợp Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), thuộc Phòng 6 Cục CSGT điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, thông tin trên báo Người lao động.

Video: Giao thông đường bộ / Facebook

Hơn 4h sáng cùng ngày, tài xế xe đầu kéo trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng đi TPHCM, đến đoạn km06+500 (phường Long Trường), xe đầu kéo va chạm với xe tải.

Lúc này, một xe tải biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cũng tông vào xe tải mới bị va chạm. Vụ việc khiến tài xế xe tải biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tử vong tại chỗ. Các xe còn lại hư hỏng.

Đội 6 phối hợp Công an phường Long Trường nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông.

Bước đầu xác định nguyên nhân xe đầu kéo trong lúc chuyển làn thì va chạm với xe tải, trong khi xe tải biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) không giữ khoảng cách an toàn.