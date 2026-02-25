Vụ nổ bình khí nén ở Hưng Yên gây chết người và bị thương

Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ bình khí nén tại xã Tiền Hải khiến 2 người thương vong.

Thông tin từ Công an xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên cho biết, vào khoảng 9h30 sáng ngày 23/02, tại thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ nổ bình nén khí. Vụ việc khiến ông N.C.H (SN 1955, trú thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong vào trưa cùng ngày.

Một nạn nhân khác bị thương là anh N.V.H (SN 1982, trú tại thôn Đông, xã Ái Quốc) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đại Dương.

Video: Giao thông an toàn / Facebook

Theo kết quả xác minh ban đầu, anh N.V.H làm nghề sửa xe. Trước đó, thấy bình khí nén (cao 145cm, đường kính 80cm) bị rò rỉ ở đáy bình, anh đã mang đến thuê ông N.C.H (làm nghề hàn xì) sửa chữa.

Khi 2 người đang tiến hành hàn đáy bình khí nén thì bất ngờ phát nổ. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Tiền Hải đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6, tỉnh Hưng Yên khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, thông tin trên báo Dân Việt.