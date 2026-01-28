Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Bảy cổ động viên thiệt mạng vì tai nạn giao thông kinh hoàng trên cao tốc

7 cổ động viên người Hy Lạp của câu lạc bộ PAOK thiệt mạng khi họ đang trên đường đến Pháp để xem đội bóng yêu thích của mình thi đấu.

Trường Hân dịch

Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường cao tốc Romania đã cướp đi sinh mạng của bảy cổ động viên bóng đá người Hy Lạp. Các nạn nhân đang trên đường từ Alexandria, Imathia đến Pháp để cổ vũ cho đội bóng PAOK của họ trong trận đấu Europa League với Lyon, theo Greekreporter.com.

Video: TVR Infor / X

Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc DN6 – E70 gần Lugojelul. Theo các báo cáo địa phương từ digi24.ro, một xe minibus chở mười hành khách từ Hy Lạp đã cố gắng vượt xe. Khi tài xế cố gắng quay trở lại làn đường, chiếc xe đã va chạm với một xe bồn chở nhiên liệu, mất kiểm soát và bị hất sang làn đường đối diện, nơi nó va chạm trực diện với một xe tải hạng nặng.

Tổng cộng có bốn phương tiện liên quan: một xe tải, một xe buýt nhỏ và hai xe ô tô chở khách. Lực lượng cứu hộ đã gặp phải nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến trực thăng cứu hộ không thể tiếp cận hiện trường.

Ba người sống sót đã được đưa đến bệnh viện ở Lugoj. Hai người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi người thứ ba đang được điều trị vì những vết thương nghiêm trọng. Thảm kịch này xảy ra chỉ vài ngày trước trận đấu cuối cùng của PAOK tại vòng bảng Europa League gặp Lyon, dự kiến ​​diễn ra vào tối thứ Năm (29 tháng 1 năm 2026).

Ở miền Bắc Hy Lạp, PAOK không chỉ đơn thuần là một câu lạc bộ thể thao; nó còn là biểu tượng văn hóa sâu sắc và niềm tự hào của khu vực. Có trụ sở tại Thessaloniki , tầm ảnh hưởng của câu lạc bộ lan tỏa đến hầu hết mọi ngóc ngách của Macedonia và Thrace , nơi biểu tượng "Đại bàng hai đầu" xuất hiện khắp mọi nơi.

#tai nạn giao thông #cổ động viên #PAOK #Europa League #Hy Lạp #Lugoj

Bài liên quan

Video

Xe con đối đầu xe tải rồi lật ngửa trên đường

Clip ghi lại một tình huống tai nạn giao thông giữa một ô tô con và một chiếc xe tải, thu hút sự bàn luận rôm rả của cộng đồng mạng.

Theo đoạn clip ghi lại, xe tải và xe ô tô con đi ngược chiều nhau. Khi 2 xe đi đến một khúc cua, cách nhau khoảng hơn chục mét, ô tô con bất ngờ phanh gấp, lật ngửa và đâm vào ven đường. Trong khi đó, xe tải vẫn di chuyển tiếp tục.

Ngay sau khi phát hiện vụ tai nạn, những người đi đường đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ xe con gặp nạn.

Xem chi tiết

Video

Vượt trái, va chạm với xe chiều ngược lại, người đàn ông bị cán tử vong

Vụ tai nạn giao thông đã khiến đoạn đường này ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ.

Vụ va chạm giữa xe máy và xe ô tô con, xe tải nói trên xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 13/10 tại khu vực xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cũ (nay thuộc địa phận của tỉnh Thái Nguyên).

Xem chi tiết

Video

Xe điện Xiaomi bốc cháy, tài xế mắc kẹt bên trong và tử vong

Một tài xế đã tử vong thương tâm do mắc kẹt bên trong chiếc xe điện sau tai nạn giao thông, chiếc xe bốc cháy dữ dội.

Đoạn clip ghi lại cảnh chiếc Xiaomi SU7 bốc cháy trên con đường trơn trượt vì mưa ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Những người cứu hộ bất lực kéo cánh cửa bị khóa, đấm, đá và nhìn qua cửa sổ nhưng vô ích trong khi ngọn lửa nhấn chìm chiếc xe.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới