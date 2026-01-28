Bảy cổ động viên thiệt mạng vì tai nạn giao thông kinh hoàng trên cao tốc

7 cổ động viên người Hy Lạp của câu lạc bộ PAOK thiệt mạng khi họ đang trên đường đến Pháp để xem đội bóng yêu thích của mình thi đấu.

Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường cao tốc Romania đã cướp đi sinh mạng của bảy cổ động viên bóng đá người Hy Lạp. Các nạn nhân đang trên đường từ Alexandria, Imathia đến Pháp để cổ vũ cho đội bóng PAOK của họ trong trận đấu Europa League với Lyon, theo Greekreporter.com.

Video: TVR Infor / X

Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc DN6 – E70 gần Lugojelul. Theo các báo cáo địa phương từ digi24.ro, một xe minibus chở mười hành khách từ Hy Lạp đã cố gắng vượt xe. Khi tài xế cố gắng quay trở lại làn đường, chiếc xe đã va chạm với một xe bồn chở nhiên liệu, mất kiểm soát và bị hất sang làn đường đối diện, nơi nó va chạm trực diện với một xe tải hạng nặng.

Tổng cộng có bốn phương tiện liên quan: một xe tải, một xe buýt nhỏ và hai xe ô tô chở khách. Lực lượng cứu hộ đã gặp phải nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến trực thăng cứu hộ không thể tiếp cận hiện trường.

Ba người sống sót đã được đưa đến bệnh viện ở Lugoj. Hai người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi người thứ ba đang được điều trị vì những vết thương nghiêm trọng. Thảm kịch này xảy ra chỉ vài ngày trước trận đấu cuối cùng của PAOK tại vòng bảng Europa League gặp Lyon, dự kiến ​​diễn ra vào tối thứ Năm (29 tháng 1 năm 2026).

Ở miền Bắc Hy Lạp, PAOK không chỉ đơn thuần là một câu lạc bộ thể thao; nó còn là biểu tượng văn hóa sâu sắc và niềm tự hào của khu vực. Có trụ sở tại Thessaloniki , tầm ảnh hưởng của câu lạc bộ lan tỏa đến hầu hết mọi ngóc ngách của Macedonia và Thrace , nơi biểu tượng "Đại bàng hai đầu" xuất hiện khắp mọi nơi.