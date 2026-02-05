Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Va chạm với xe tải, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Lý Tự Trọng (xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), khiến 2 người thương vong.

Hạo Nhiên

Khoảng 15h ngày 5/2, xe ô tô tải mang BKS 38H - 012.16 di chuyển trên đường Lý Tự Trọng theo hướng từ xã Thạch Hà đi phường Thành Sen (Hà Tĩnh).

Khi tới khu vực ngã tư giao đường Lý Tự với đường Lý Nhật Quang (xã Thạch Hà) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38N3 - 0413 chở 2 người di chuyển cùng chiều phía trước.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy ngã xuống đường, trong đó, người phụ nữ bị chấn thương nặng, dẫn tới tử vong, còn người đàn ông bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt hiện trường để điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo:

(Nguồn: THĐT)
#Tai nạn #giao thông #xe tải #tửu vong #Công an #Hà Tĩnh

Bài liên quan

Xã hội

Tai nạn giao thông khiến một CSGT tử vong ở Thái Nguyên

Hai xe tải lưu thông cùng chiều bất ngờ va chạm khiến hai người tử vong tại chỗ, trong đó có một cán bộ CSGT.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11h45' ngày 4/2 trên tuyến đường từ xóm Gốc Vối (phường Cao Ngạn) đi xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

tai-nan-m.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến 1 người chấn thương nặng ở Hà Nội

Vụ tai nạn giữa xe mô tô Honda Wave BKS 29X2–031.34 với xe mô tô Honda Wave BKS 29X2–087.36. Hậu quả làm 1 người bị chấn thương nặng phải cấp cứu.

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra khoảng 00h20' ngày 17/01/2025 tại Km 32+888 Quốc lộ 6, thuộc địa phận thôn Tiên Trượng, xã Xuân Mai, TP Hà Nội.

45.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Xe bán tải gây tai nạn khiến nhiều người thương vong ở Huế

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 49B (đoạn qua phường Phong Quảng, TP Huế), khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Khoảng 7h ngày 22/01, xe tải mang biển kiểm soát 75A-386.3x do tài xế Trần Văn Quang (31 tuổi, trú tại phường Phú Xuân, TP. Huế) điều khiển lưu thông trên tuyến Quốc lộ 49B.

Khi đi qua đoạn gần cổng trường THPT Tố Hữu, thuộc địa phận phường Phong Quảng thì bất ngờ xe tải này va chạm với nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp của người dân đi chợ sớm và nhóm học sinh đang đến trường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới