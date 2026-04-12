Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ấn Độ, hơn 40 người thương vong

Ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Bihar, Ấn Độ.

Theo India Today, vụ tai nạn giao thông xảy ra gần khu vực Gerabari ở Katihar, bang Bihar, khi một xe bán tải va chạm trực diện với một xe buýt trên Quốc lộ 31, đoạn qua Korha-Phulwaria Basgadha, ngày 11/4/2026.

Ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng 25 đến 30 người khác bị thương trong vụ tai nạn. Theo thông tin từ cảnh sát, tất cả nạn nhân đều là thành viên của một cộng đồng và đang trên đường trở về nhà từ Jharkhand.

Chiếc xe bán tải chịu tác động mạnh nhất từ vụ va chạm, khiến toàn bộ 10 người trên xe tử vong tại chỗ. Các nạn nhân bị thương được chuyển đến những bệnh viện gần đó để điều trị sau khi nhận được hỗ trợ y tế ban đầu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Bihar, Ấn Độ, khiến hàng chục người thương vong hôm 11/4/2026. Ảnh: IT.

Trong một thông báo chính thức, cảnh sát Katihar cho biết: “Vào ngày 11/4/2026, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra gần Gerabari, thuộc địa bàn quản lý của Đồn cảnh sát Korha, huyện Katihar, liên quan đến một xe buýt và một xe bán tải. Đã có 10 người thiệt mạng trong vụ việc này. Khoảng 25 người bị thương đang được chuyển đến các bệnh viện lân cận để tiếp tục điều trị sau khi được sơ cứu ban đầu”.

Hiện các cơ quan chức năng đang mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau vụ tai nạn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết đây là một sự việc “vô cùng đau lòng” và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chúc những người bị thương sớm bình phục. Thủ tướng cũng thông báo hỗ trợ 2 lakh rupee (khoảng 56 triệu đồng) từ Quỹ Cứu trợ Quốc gia của Thủ tướng cho thân nhân mỗi người thiệt mạng và 50.000 rupee (khoảng 14 triệu đồng) cho mỗi người bị thương.

Thủ hiến bang Bihar Nitish Kumar cũng bày tỏ sự thương tiếc trước vụ việc và gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân. Ông thông báo hỗ trợ 2 lakh rupee từ Quỹ Cứu trợ của Thủ hiến cho thân nhân mỗi người thiệt mạng và 50.000 rupee cho mỗi người bị thương.

"Các cán bộ cấp cao đã có mặt tại hiện trường và được chỉ đạo đảm bảo điều trị tốt nhất cho các nạn nhân bị thương", Thủ hiến Kumar nói thêm.

