Hàn Quốc ra mắt chiếc máy bay chiến đấu KF-21 Boramae đầu tiên

Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) thuộc sở hữu nhà nước đã công bố mẫu sản xuất hàng loạt đầu tiên của máy bay chiến đấu KF-21 Boramae.

Niềm tự hào về tiêm kích nội địa của Hàn Quốc đã chính thất cất cảnh phiên bản sản xuất hàng loạt đầu tiên trên bầu trời.
Sau hơ 20 năm, kể từ khi Seul lập ra kế hoạch chiến lược phát triển tiêm kích chiến đấu nội địa, họ đã chính thức trình làng nguyên mẫu đầu tiên của KF-21.
Quá trình phát triển bắt đầu vào năm 2015, sau đó chỉ 6 năm nguyên mẫu đầu tiên được ra mắt và chuyến bay thử nghiệm đầu tiên chỉ 1 năm sau.
Sau khi trải qua hơn 1.600 chuyến bay thử nghiệm, việc sản xuất hàng loạt bắt đầu vào năm 2024. Các dây chuyền đã đi vào vận hành, các bộ phận được chế tạo đồng loạt.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ bắt đầu triển khai nền tảng này vào tháng 9 năm 2026 sau khi hoàn tất các thử nghiệm xác minh cuối cùng.
Phát biểu tại lễ ra mắt tại trung tâm của KAI ở Sacheon, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết cột mốc này phản ánh sự chuyển dịch hướng tới sự tự lực của quốc gia. "Thông qua việc sản xuất hàng loạt máy bay KF-21, Cộng hòa Hàn Quốc cuối cùng đã sở hữu những vũ khí bảo vệ hòa bình bằng công nghệ và ý chí của chính mình."
Thành công của KF-21 không chỉ đơn thuần là việc tăng cường khả năng phòng thủ, mà còn cho rằng nó mang lại cho quốc gia “một động lực mới” để cạnh tranh với các cường quốc quốc phòng hàng đầu.
Mục tiêu ban đầu Seoul khởi xướng sáng kiến ​​KF-21 Boramae là nhằm thay thế phi đội F-4 và F-5 do Mỹ phát triển trước năm 2030. Và họ đạt được điều này khá sớm. Theo chương trình này, KAI dự kiến ​​sẽ phát triển tới 120 máy bay chiến đấu, với thời hạn hoàn thành đơn đặt hàng trước cuối thập kỷ này.
Ban đầu Indonesia tham gia với cam kết 20% tổng chi phí phát triển. Đây được xem là một cơ hội cực tốt với quốc gia Đông Nam Á, tuy nhiên những khó khăn tài chính khiến họ đã chậm thanh toán. Mặc dù vậy, Indonesia vẫn được coi là đối tác chiến lược và muốn "giữ chỗ" trong dự án để sở hữu công nghệ.
Máy bay Boramae có chiều dài 17 mét (55,4 feet), sải cánh 11 mét (36 feet) và dung tích nhiên liệu 6.000 kg (13.200 pound). Máy bay phản lực này được trang bị hai động cơ Hanwha/General Electric F414 với tổng công suất 110.000 mã lực.
Hệ thống đẩy đó cho phép máy bay phản lực đạt tốc độ tối đa Mach 1.8 (2.223 km/giờ), tầm bay 1.500 hải lý (2.778 km hoặc 1.726 dặm) và độ cao lên đến 16.700 mét (54.790 feet).
Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng phát triển cho nó một đồng hành AI được gọi là “trợ thủ trung thành tàng hình”.
UAV này đảm nhận nhiệm vụ xác định và tấn công mục tiêu đối phương, cũng như thực hiện các sứ mệnh nguy hiểm cao theo sự điều khiển của phi công trên KF-21.
Sau khi được đưa vào biên chế, máy bay sẽ được trang bị pháo tự động xoay 20 mm, bom có ​​điều khiển và không điều khiển, các giải pháp tác chiến điện tử và đối phó, cũng như tên lửa phòng không, chống hạm và tấn công mặt đất.
KF-21 Boramae là tiêm kích đa năng được định hình thuộc thế hệ 4 + + . Dù sở hữu thiết kế tàng hình và nhiều công nghệ tiên tiến, KF-21 hiện chưa có khoang vũ khí trong thân như máy bay thế hệ 5, nhưng được thiết kế để có thể nâng cấp cao hơn trong tương lai. Khả năng tàng hình hoàn toàn, bao gồm cả khoang chứa vũ khí bên trong được lên kế hoạch cho Block III hoặc biến thể KF-21EX.
KF-21, niềm tự hào tiêm kích nội địa tự chủ của Hàn Quốc.
Yonhap, KAI
