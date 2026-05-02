Canada muốn từ bỏ kế hoạch mua tiêm kích F-35 của Mỹ

Chính phủ Canada cân nhắc giảm đơn hàng hoặc dừng hoàn toàn mua F-35, nhằm giảm phụ thuộc Mỹ và tăng tự chủ chiến lược quốc phòng.

Nguyễn Cúc

Bộ Quốc phòng Canada xác nhận nước này đang xem xét kế hoạch từ bỏ hoặc cắt giảm đáng kể chương trình mua tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ - thương vụ từng được coi là xương sống cho tương lai không quân nước này.

Theo kế hoạch ban đầu, Ottawa dự định mua tới 88 chiếc F-35, nhưng hiện nay nhiều kịch bản đang được cân nhắc, bao gồm việc giảm số lượng xuống còn khoảng 30 máy bay, hoặc thậm chí dừng hoàn toàn chương trình.

Áp lực chính trị và phụ thuộc vào Mỹ

Quyết định xem xét lại thương vụ F-35 không chỉ xuất phát từ yếu tố quân sự mà còn liên quan đến căng thẳng chính trị giữa Canada và Mỹ.

Chính phủ Canada lo ngại việc phụ thuộc quá lớn vào ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ có thể ảnh hưởng đến tính tự chủ chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ song phương có dấu hiệu rạn nứt.

Ngoài ra, việc mua F-35 cũng đồng nghĩa Canada phải phụ thuộc vào Mỹ về bảo trì, nâng cấp phần mềm và chuỗi cung ứng, điều khiến giới hoạch định chính sách ngày càng thận trọng.

Phương án thay thế: Gripen và hợp tác châu Âu

Một trong những lựa chọn thay thế đáng chú ý là tiêm kích Saab Gripen của Thụy Điển. Đây là dòng máy bay có chi phí vận hành thấp hơn và phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Canada.

Bên cạnh đó, Canada cũng đang cân nhắc tham gia các chương trình phát triển tiêm kích thế hệ mới như Global Combat Air Programme (GCAP) do Anh, Nhật Bản và Italy dẫn dắt, nhằm đa dạng hóa quan hệ quốc phòng và giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Hình minh họa tiêm kích GCAP

Thực tế: F-35 vẫn chiếm ưu thế về năng lực

Dù có nhiều tranh cãi, các đánh giá nội bộ trước đây cho thấy F-35 vẫn vượt trội so với các đối thủ ở hầu hết tiêu chí về tác chiến, cảm biến và khả năng tàng hình.

Canada cũng đã cam kết tài chính cho 16 chiếc đầu tiên, và thậm chí đã bắt đầu thanh toán cho một số linh kiện của các máy bay tiếp theo nhằm giữ chỗ trong dây chuyền sản xuất.

Điều này cho thấy khả năng “từ bỏ hoàn toàn” là không dễ xảy ra, và nhiều khả năng Ottawa sẽ chọn giải pháp trung gian như giảm quy mô đơn hàng hoặc kết hợp nhiều loại máy bay.

Tiêm kích F-35A của Không quân Hoa Kỳ tại căn cứ không quân Eielson ở Alaska

Việc Canada cân nhắc lại F-35 phản ánh xu hướng rộng hơn: các quốc gia ngày càng chú trọng đa dạng hóa nguồn cung quốc phòng và giảm phụ thuộc vào một đối tác duy nhất.

Tuy nhiên, bất kỳ quyết định nào cũng sẽ ảnh hưởng sâu rộng tới quan hệ với Mỹ, năng lực không quân và vị thế của Canada trong NATO, khiến bài toán này trở nên đặc biệt phức tạp.

Việc cân nhắc từ bỏ F-35 không chỉ là quyết định mua sắm vũ khí mà còn phản ánh nỗ lực giảm phụ thuộc vào Mỹ và tái định hình chiến lược quốc phòng. Tuy nhiên, trong khi các phương án thay thế như Gripen có lợi thế chi phí và linh hoạt, F-35 vẫn vượt trội về công nghệ và khả năng tác chiến. Vì vậy, kịch bản thực tế nhất là Canada sẽ không “bỏ hẳn” mà chuyển sang mô hình kết hợp, cân bằng giữa hiệu quả quân sự và tự chủ chiến lược.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/canadian-plans-abandon-f35
#Canada #F-35 #chính sách quốc phòng #tự chủ chiến lược #hợp tác quốc tế #mỹ-Canada

Canada ra mắt vũ khí chống UAV di động

Tại Triển lãm CANSEC 2025, hãng Roshel đã giới thiệu xem bọc thép chống máy bay không người lái (C-UAS) di động dành cho Quân đội Canada.

Xe MRAP Senator của Roshel được trang bị hệ thống C-UAS Falcon Shield của Leonardo. Ảnh: Roshel

Được phát triển với sự hợp tác của Leonardo, hệ thống chống UAV Senator kết hợp khung gầm MRAP Senator Pickup của Roshel với hệ thống Falcon Shield của Leonardo.

Canada dừng mua kính nhìn đêm của Mỹ do nghi thao túng thầu

Bằng cách nào đó, gói thầu thiết bị quân sự quan trọng đã bị điều hướng đến các công ty Mỹ mà Canada không thể kiểm soát.

Chính phủ Canada bị tòa án nước này yêu cầu đánh giá lại gói thầu trị giá 100 triệu USD của Quân đội Canada nhằm mua thiết bị nhìn ban đêm sau những cáo buộc rằng đề xuất mua hàng này được thiết kế để ưu ái các nhà sản xuất Mỹ.

Nội dung bài viết Tòa án Thương mại Quốc tế Canada đã đưa ra phán quyết sau khi nhận được đơn khiếu nại từ công ty quốc phòng Canada Cadex Inc. có trụ sở tại Quebec và Photonis, một công ty của Pháp.

Tiêm kích tàng hình Mỹ bị Ấn Độ phớt lờ, xuất hiện "kẻ thay thế" đến từ châu Á

Ấn Độ đang đánh giá khả năng mua máy bay chiến đấu KF-21 Boramae của Hàn Quốc như một phần trong nỗ lực tìm kiếm máy bay chiến đấu hiện đại thế hệ 4.5 và 5.

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 KF-21 Boramae do Hàn Quốc phát triển trong nước đang nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng cho chương trình Máy bay chiến đấu đa năng (MRFA) của Ấn Độ, khi New Delhi tìm cách giải quyết những khoảng trống đang tồn tại trong phi đội máy bay chiến đấu của mình. Ảnh: @ The Defense Post.
Theo các báo cáo của truyền thông quốc phòng Ấn Độ công bố ngày 1 tháng 8, KF-21 Boramae đang được đánh giá cao trong bối cảnh Không quân Ấn Độ (IAF) ngày càng quan tâm đến việc mua cả máy bay chiến đấu thế hệ 4.5 và 5. Ảnh: @ Army Recognition.
Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Theo chuyên gia, việc UAE rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tiếp tục làm suy yếu ảnh hưởng của OPEC đối với nguồn cung và giá dầu toàn cầu.