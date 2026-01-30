Hà Nội

Thế giới

Xe buýt va chạm xe tải, ít nhất 11 người thiệt mạng

Vụ va chạm giữa một chiếc xe tải và xe buýt nhỏ tại Nam Phi đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời một quan chức địa phương và các dịch vụ khẩn cấp cho biết, vụ tai nạn giữa xe buýt nhỏ và xe tải xảy ra gần thành phố Durban thuộc tỉnh KwaZulu-Natal, Nam Phi, hôm 29/1. Ông Siboniso Duma, quan chức thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh, thông tin sơ bộ rằng 11 người, trong đó có 1 học sinh, đã thiệt mạng trong vụ va chạm.

"Theo lời các nhân chứng, tài xế xe tải đã quay đầu xe đột ngột dẫn đến va chạm trực diện", ông Duma nói thêm.

ap2nam-phi.jpg
Các nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt nhỏ và xe tải gần Durban, Nam Phi, ngày 29/1. Ảnh: AP.

Garrith Jamieson, người phát ngôn của dịch vụ cấp cứu tư nhân ALS Paramedics, nói với hãng AP rằng cú va chạm khiến 11 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng, trong đó tài xế xe buýt nhỏ bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

"Cuộc điều tra ban đầu cho thấy chiếc xe tải đang hoạt động trái phép với lốp xe đã mòn. Ngoài ra, giấy phép lái xe của tài xế xe buýt đã hết hạn vào năm 2023", ông Duma cho hay.

Trước đó, vụ va chạm giữa một xe tải và xe buýt chở học sinh gần Johannesburg, Nam Phi, vào ngày 19/1 đã khiến 14 người thiệt mạng. Tài xế bị cáo buộc lái xe liều lĩnh gây tai nạn chết người.

Hôm 29/1, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nam Phi Barbara Creecy đã bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng" về sự gia tăng liên tục số vụ tai nạn giao thông gây tử vong liên quan đến phương tiện giao thông công cộng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Ấn Độ

Nguồn video: VNA
