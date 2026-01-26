Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Làm rõ vụ án mạng khiến nam thanh niên 18 tuổi tử vong tại Lâm Đồng

Sau vụ ẩu đả giữa các thanh niên tại hoa viên Trưng Trắc, ven sông Cà Ty, một nam thanh niên 18 tuổi đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bảo Giang

Sáng 26/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp Công an phường Phan Thiết truy xét 2 thanh niên nghi liên quan vụ án mạng xảy ra rạng sáng cùng ngày tại khu vực hoa viên Trưng Trắc, ven sông Cà Ty.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 26/1, tại khu vực bờ kè sông Cà Ty, gần cầu Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết xảy ra vụ ẩu đả giữa một số thanh niên. Hậu quả, em D. (18 tuổi, ngụ xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

hien-truong-1.jpg
Hiện trường vụ án mạng.

Nhận tin báo, Công an phường Phan Thiết đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức điều tra.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, D. cùng 3 người bạn đến khu vực hoa viên Trưng Trắc vui chơi thì phát sinh mâu thuẫn với 2 thanh niên lạ mặt, dẫn đến xô xát.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ án và truy tìm 2 nghi can để xử lý theo quy định pháp luật.

#Vụ án mạng tại phường Phan Thiết #Thanh niên tử vong sau ẩu đả #Truy bắt nghi phạm vụ án mạng

Bài liên quan

Xã hội

Lộ diện sau gần 8 năm trốn truy nã, hai đối tượng bị bắt giữ

Sau thời gian dài thay tên đổi họ, di chuyển qua nhiều địa phương để lẩn trốn, 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Sáng 24/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ và di lý 2 đối tượng truy nã nguy hiểm từ TP HCM về địa phương để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng truy nã nguy hiểm bị bắt giữ là Hà Thị Tươi (43 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), bị truy nã từ năm 2017 về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian lẩn trốn, Tươi đã thay tên đổi họ, tạo lập nhân thân giả để che giấu tung tích.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện người đàn ông tử vong tại kè biển Hòa Phú, Lâm Đồng

Một người đàn ông được người dân phát hiện đã tử vong tại khu vực kè biển Hòa Phú, xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng), cơ quan công an đang xác minh nguyên nhân.

Ngày 18/1, người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong tại khu vực kè biển Hòa Phú, xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) và trình báo cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, vào buổi sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động tại đoạn kè ven biển Hòa Phú. Khi lại gần kiểm tra, nạn nhân đã tử vong nên sự việc được báo cho lực lượng chức năng.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện bộ xương người ở bãi đất trống tại Lâm Đồng

Một bộ xương nghi là xương người vừa được người dân phát hiện tại bãi đất trống, ít người qua lại ở phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện bộ xương nghi là xương người tại bãi đất trống phía sau một căn nhà hoang ở phường Tiến Thành.

Theo thông tin ban đầu, trước đó một người dân trong lúc đi chặt củi đã phát hiện bộ xương tại khu vực trên. Nhận thấy các đặc điểm giống xương người, người này đã trình báo cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới