Làm rõ vụ án mạng khiến nam thanh niên 18 tuổi tử vong tại Lâm Đồng

Sau vụ ẩu đả giữa các thanh niên tại hoa viên Trưng Trắc, ven sông Cà Ty, một nam thanh niên 18 tuổi đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sáng 26/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp Công an phường Phan Thiết truy xét 2 thanh niên nghi liên quan vụ án mạng xảy ra rạng sáng cùng ngày tại khu vực hoa viên Trưng Trắc, ven sông Cà Ty.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 26/1, tại khu vực bờ kè sông Cà Ty, gần cầu Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết xảy ra vụ ẩu đả giữa một số thanh niên. Hậu quả, em D. (18 tuổi, ngụ xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường vụ án mạng.

Nhận tin báo, Công an phường Phan Thiết đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức điều tra.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, D. cùng 3 người bạn đến khu vực hoa viên Trưng Trắc vui chơi thì phát sinh mâu thuẫn với 2 thanh niên lạ mặt, dẫn đến xô xát.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ án và truy tìm 2 nghi can để xử lý theo quy định pháp luật.