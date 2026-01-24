Lộ diện sau gần 8 năm trốn truy nã, hai đối tượng bị bắt giữ

Sau thời gian dài thay tên đổi họ, di chuyển qua nhiều địa phương để lẩn trốn, 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Sáng 24/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ và di lý 2 đối tượng truy nã nguy hiểm từ TP HCM về địa phương để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng truy nã nguy hiểm bị bắt giữ là Hà Thị Tươi (43 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), bị truy nã từ năm 2017 về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian lẩn trốn, Tươi đã thay tên đổi họ, tạo lập nhân thân giả để che giấu tung tích.

Theo cơ quan công an, suốt gần 8 năm trốn truy nã, đối tượng sử dụng tên Phạm Thị Hương, tự nhận là người dân tộc Nùng, quê tỉnh Lạng Sơn, đồng thời liên tục di chuyển qua nhiều địa phương nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Đối tượng Hà Thị Tươi bị bắt giữ sau gần 8 năm thay tên đổi họ, tạo dựng nhân thân giả để trốn truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi tiếp nhận thông tin về một phụ nữ có nhiều đặc điểm trùng khớp với Hà Thị Tươi xuất hiện tại TP HCM, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã cử tổ công tác vào cuộc xác minh. Khi đối tượng có mặt tại xã Bà Điểm (TP HCM), lực lượng trinh sát đã tổ chức khống chế, bắt giữ và di lý về Lâm Đồng.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Phòng Cảnh sát hình sự cũng triển khai truy bắt Đỗ Ngọc Quốc (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong hơn một năm lẩn trốn, Quốc thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành.

Khi phát hiện đối tượng xuất hiện tại phường Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ), lực lượng trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế và bắt giữ.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, việc bắt giữ thành công hai đối tượng truy nã thể hiện quyết tâm cao của lực lượng cảnh sát hình sự trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trong đợt cao điểm trước thềm Tết Nguyên đán 2026.