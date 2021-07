Toàn cảnh thảm họa tàu ngầm hạt nhân Mỹ, 129 người chết năm 1963

Ngày 10/4/1963, tàu ngầm hạt nhân USS Thresher của Mỹ đã bị chìm ở Đại Tây Dương, khiến 129 người có mặt trên tàu thiệt mạng. Đây là thảm họa tàu ngầm có số người chết cao nhất trong lịch sử tính đến nay. Ngược dòng thời gian, tàu ngầm hạt nhân USS Thresher được hạ thủy ngày 09/07/1960 ở New Hampshire. Được chế tạo theo công nghệ tiên tiến, nó là chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp tàu mới, có thể chạy êm hơn và lặn sâu hơn bất kỳ loại tàu ngầm nào trước đó. Vào sáng ngày định mệnh, Thresher tiến hành diễn tập ngoài khơi bờ biển Cape Cod. Lúc 9h13, USS Skylark, một tàu khác tham gia cuộc tập trận, nhận được thông báo từ Thresher rằng con tàu này đang gặp sự cố kỹ thuật nhỏ. Sau đó, các nỗ lực liên lạc với Thresher đã không thành công và chỉ 5 phút sau, hình ảnh sóng âm cho thấy con tàu vỡ tan tành khi nó rơi xuống đáy biển. Không ai trong số 16 sĩ quan, 96 thủy thủ và 17 nhân viên dân sự có mặt trên tàu sống sót. Ngày 12/4, Tổng thống John F. Kennedy đã ra lệnh treo cờ rủ trên khắp đất nước để tưởng nhớ những người đã vĩnh viễn ra đi trong thảm họa tàu ngầm này. Một cuộc điều tra sau đó cho thấy rò rỉ tại một khớp nối bạc trong buồng máy đã gây ra đoản mạch trong hệ thống điện trên tàu USS Thresher. Sự cố nhanh chóng lan rộng, khiến các thiết bị cần thiết để đưa Thresher nổi lên mặt nước không thể hoạt động. Con tàu chìm xuống đáy biển và vỡ tan vì va đập cũng như áp lực nước Thảm họa USS Thresher đã khiến các lực lượng hải quân trên thế phải cải tiến thiết kế và kiểm soát chất lượng tàu ngầm ở mức nghiêm ngặt hơn. Ngày nay, tàu ngầm đã trở nên an toàn hơn rất nhiều so với thời điểm nửa thế kỷ trước. Mời quý độc giả xem video: Vụ nổ tàu ngầm Kursk - Tai nạn thảm khốc nhất của Hải quân Nga.

