Pháo hoa không tiếng nổ: Hoài niệm đốt pháo xưa của 7X, 8X

Từ những năm đầu thập kỷ 1990 trở về trước, đốt pháo là một nét văn hóa không thể thiếu của người Việt mỗi dịp Tết đến. Thời đó, từ Bắc đến Nam, có không ít làng nghề sống bằng nghề làm pháo như làng Bình Đà, Đồng Kỵ, Nam Ô... Những ngày giáp Tết, các đại lý pháo xuất hiện trên khắp các phố phường, người mua kẻ bán nhộn nhịp. Các băng pháo đùng được đốt đồng loạt vào thời khắc giao thừa, tạo nên bầu không khí hết sức đặc biệt. Những ngày sau đó pháo vẫn được đốt rải rác. Sáng mùng 1, phía trước các hiên nhà ngập tràn xác pháo. Đi nhặt những quả pháo chưa nổ là thú vui của nhiều trẻ em. Vì lý do an toàn, kể từ ngày 1/1/1995, việc sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ bị nghiêm cấm trên phạm vi cả nước, khiến nhiều người tiếc nuối. Dù đã bị cấm 25 năm, tên các loại pháo như pháo đùng, pháo tép, pháo dây, pháo chuột… vẫn in dấu trong tâm trí thế hệ 7X, 8X trở về trước.

