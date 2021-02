Nhìn lại thời khắc giao thừa ở Hà Nội tròn 10 năm trước

Từ các ngã đường ở phố cổ Hà Nội, dòng người ùn ùn đổ về bờ hồ Hoàn Kiếm, lúc 22h ngày 2/2/2011, tức 30 Tết Tân Mão. Trên phố Hàng Lược, các hàng hoa vẫn mở bán cho đến trước Giao thừa. Mặt đường ướt đẫm do mưa phùn, tiết trời đặc trưng của Hà Nội vào dịp Tết. Nhiều người Hà Nội có thói quen chờ đến trước Giao thừa mới mua hoa đào về trưng Tết. Đây là thời điểm có thể chọn mua cành đào ưng ý với giá rất rẻ. Một cô gái chọn mua hoa hồng đỏ vào thời khắc Giao thừa. Góc phố Hàng Cá - Hàng Đường trước thềm giao thừa. Nhiều người đi bộ từ phía chợ Đồng Xuân hướng về bờ hồ, vừa đi vừa cảm nhận cái rét ngọt ngào. Trời càng rét, khoảnh khắc vai kề vai càng trở nên ấm áp. Ánh nến lung linh từ mâm cỗ cúng giao thừa của một gia đình điểm tô cho thời khắc thiêng liêng liêng nhất của ngày Tết cổ truyền. Hình ảnh những chú mèo - linh vật của năm mới Tân Mão - xuất hiện khắp các phố phường. Du khách nước ngoài cũng tận hưởng bầu không khí đặc biệt của đêm Giao thừa. Ở Ngã năm Bờ Hồ, mọi người háo hức đón nhận thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Trong những phút đầu tiên của năm Tân Mão, nhiều người ghé thăm đền chùa để cầu an lành cho người thân và gia đình. Những cành lộc được đưa về nhà, mang theo hi vọng về một năm mới nhiều may mắn. Mời quý độc giả xem video: Mâm cỗ Tết cổ truyền của người Hà Nội xưa. Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

