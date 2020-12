Ngây ngất cảnh thần tiên hồ Ba Bể năm 1927 do người Pháp chụp

Từ sông Năng tiến vào hồ Ba Bể, Bắc Cạn tháng 6/1927. Phía trước đảo An Mã, hòn đảo nằm giữa hồ Ba Bể. Cây cổ thụ hình thù ấn tượng trên đảo An Mã, nơi có đền An Mã. Khung cảnh hồ Ba Bể nhìn từ nhà khách trên đồi. Một góc khuôn viên khu nhà khách. Người dân địa phương phía trước nhà khách hồ Ba Bể. Bức ảnh này chụp từ con đường dẫn lên đồn bình hồ Ba Bể. Khu đồn binh nhìn từ xa. Cận cảnh các công trình ở đồn binh hồ Ba Bể. Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.

