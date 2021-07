Địa điểm phải ghé thăm ở 10 tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam

1. Nghệ An (16.493,7 km2). Điểm đến hàng đầu ở tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam là các di tích về thời niên thiếu của Bác Hồ ở huyện Nam Đàn, quê hương của Người. Những địa điểm nổi bật khác ở Nghệ An là bãi biển Cửa Lò, Quảng trường Hồ Chí Minh, đền thờ vua Quang Trung ở TP Vinh... Ảnh: Làng Hoàng Trù ở Nam Đàn, quê ngoại Bác Hồ. 2. Gia Lai (15.536,9 km2). Nơi đầu tiên mà du khách nên ghé thăm ở Gia Lai là hồ T'Nưng hay Biển Hồ - đệ nhất danh thắng của tỉnh nằm ở Tây Nguyên này. Các địa điểm kế tiếp có thể kể đến là đỉnh Hàm Rồng, thác Hang Dơi, chùa Minh Thành... Ảnh: Hồ T'Nưng ở Pleiku, Gia Lai. 3. Sơn La (14.174,4 km2). Là một trong những nhà tù khét tiếng nhất Việt Nam thời thuộc địa, di tích lịch sử nhà tù Sơn La là điểm đến đáng chú ý nhất của tỉnh Sơn La. Các địa danh du lịch nổi tiếng khác của tỉnh miền núi này là cao nguyên Mộc Châu, suối nước nóng Bản Mòng, danh thắng Yên Châu... Ảnh: Nhà tù Sơn La, TP Sơn La. 4. Đắk Lắk (13.125,4 km2). Lưu giữ những di sản về nghề săn bắt và thuần hóa voi của đồng bào Tây Nguyên, Buôn Đôn được coi là địa danh du lịch hấp dẫn nhất tỉnh Đắk Lắk. Các địa điểm có sức hút không kém ở tỉnh này là hồ Lăk, Vườn quốc gia Chư Yang Sin, các thác nước hùng vĩ, làng cà phê ở TP Buôn Ma Thuột... Ảnh: Voi nhà ở Buôn Đôn, 5. Thanh Hóa (11.130,2 km2). Được công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 2011, thành nhà Hồ là điểm đến mang tầm vóc quốc tế của Thanh Hóa. Những địa điểm khác phải ghé thăm ở xứ Thanh là bãi biển Sầm Sơn, di tích cầu Hàm Rồng, Cố đô Lam Kinh, suối cá thần Cẩm Thủy... Ảnh: Cổng thành nhà Hồ ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. 6. Quảng Nam (10.438,4 km2). Hai Di sản văn hóa thế giới - thánh địa Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An - là hai địa điểm hàng đầu dành cho du khách ở tỉnh Quảng Nam. Những nơi tiếp theo trong danh sách khám phá Quảng Nam là Cù Lao Chàm, làng bích họa Tam Thanh, biển Cửa Đại... Ảnh: Một góc thánh địa Mỹ Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam. 7. Lâm Đồng (9.773,5 km2). Với khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và nhiều công trình kiến trúc cổ kính, thành phố Đà Lạt là nơi nhiều người nghĩ đến đầu tiên khi nhắc đến tỉnh Lâm Đồng. Ngoài Đà Lạt, tỉnh này còn có nhiều thắng cảnh nổi tiếng ở huyện Đức Trọng và thành phố Bảo Lộc. Ảnh: Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. 8. Kon Tum (9.689,6 km2). Được làm bằng gỗ với quy mô hoành tráng, nhà thờ Chính tòa (nhà thờ Gỗ) và tòa Giám mục là những công trình kiến trúc ấn tượng thu hút nhiều du khách tham quan của tỉnh Kon Tum. Các địa điểm hấp dẫn khác của tỉnh này là thị trấn Măng Đen, hồ Yaly, suối nước nóng Đắk Tô... Ảnh: Tòa Giám mục ở TP Kon Tum. 9. Điện Biên (9.541,2 km2). Hệ thống các di tích lịch sử, công trình tưởng niệm về Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 là "linh hồn" của ngành du lịch tỉnh Điện Biên. Ngoài ra, tỉnh này còn có nhiều thắng cảnh đẹp như hang động Pa Thơm, hồ Pá Khoang, rừng nguyên sinh Mường Nhé... Ảnh: Hố bộc phá trên đồi A1, TP Điện Biên Phủ. 10. Lai Châu (9.068,8 km2). Với hệ thống thạch nhũ và măng đá sánh ngang với các hang động ở vịnh Hạ Long và Phong Nha - Kẻ Bàng, hang động Pu Sam Cáp là điểm đến tiêu biểu của tỉnh Lai Châu. Các địa điểm lý thú khác là bản Pú Đao, thác Tắc Tình, động Tiên Sơn... Ảnh: Hang động Pu Sam Cáp ở TP Lai Châu. Mời quý độc giả xem video: Đình làng Đình Bảng, tuyệt tác kiến trúc cổ Kinh Bắc - VTV1.

