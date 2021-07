Cận cảnh “ngựa thồ” C-130 của Mỹ từng "rụng như sung" tại Việt Nam

Một chiếc máy bay C-130 Hercules của quân đội Mỹ ở căn cứ Cam Ranh, miền Nam Việt Nam năm 1971. Ảnh: Don Kilgore Collection / Vietnam Center and Archive. Máy bay vận tải C-130 tung dù hãm khi hạ cánh xuống đường băng dã chiến ở Khe Sanh, Quảng Trị năm 1967. Cảnh tượng khủng khiếp khi những chiếc C-130 trúng đạn pháo và bốc cháy ở Khe Sanh đầu năm 1968, do phóng viên chiến trường David Douglas Duncan của tạp chí Life ghi lại. Một chiếc C-130 dính đạn phụt ra luồng lửa do nhiên liệu rò rỉ trên bầu trời An Lộc, 18/4/1968. Chiếc máy bay sau đó đã hạ cánh thành công, điều coi như một phép màu. Binh sĩ của Sư đoàn Bộ binh số 1 Mỹ ngồi trên đường băng cùng hành lý trước khi được chở ra trận địa bằng máy bay C-130. Vụ nổ kho bom đạn Phước Lý nhìn từ dưới cánh một chiếc C-130 ở căn cứ không quân Đà Nẵng, tháng 4/1969. Một chiếc C-130 bay dọc bờ biển Nam Trung Bộ trong nhiệm vụ tiếp tế, 1968. Ảnh: Bettmann/CORBIS. Máy bay vận tải C-130 của Mỹ ở sân bay Nha Trang năm 1968. Ảnh: Clare Love. Một chiếc C-130 ở căn cứ không quân Đức Phổ, Quảng Ngãi năm 1967-1968. Ảnh: Carl Bjelland. Máy bay C-130 tại “nghĩa địa” máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM năm 1985. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều chiếc máy bay Mỹ đã bị bỏ lại và không được sử dụng nữa. Ảnh: Philip Jones Griffiths. Mời quý độc giả xem video: Huyền thoại xe Honda 67 trên đường phố Sài Gòn - TP. HCM. Nguồn VTV24.

