Suýt mất mạng vì nhầm các triệu chứng nhồi máu cơ tim cấp với 'trúng gió'

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) vừa cứu sống bệnh nhân L.B. (70 tuổi) rơi vào tình trạng nguy kịch do nhồi máu cơ tim cấp bị nhầm với "trúng gió".

Trước đó, do nhầm tưởng bệnh nhân L.B. bị "trúng gió" nên gia đình để bệnh nhân nằm nghỉ tại nhà. Khi nhập viện, bệnh nhân đã lơ mơ, huyết áp không đo được, nhịp tim rời rạc khoảng 15 -20 lần/phút.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thành sau dưới biến chứng sốc tim - rối loạn nhịp chậm và được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để để theo dõi, hỗ trợ tuần hoàn khẩn cấp.

Ngay sau đó, ê-kip Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã tiến hành đặt máy tạo nhịp tạm thời cấp cứu và tái thông dòng chảy mạch vành. Sau thủ thuật, bệnh nhân hết đau ngực, sinh hiệu ổn, nhịp xoang tái lập ổn định.

Khi xuất hiện các triệu chứng nghi đột quỵ, tuyệt đối không cạo gió, hô hấp nhân tạo hay tự ý cho người bệnh uống thuốc/Ảnh minh họa/Internet

BS.CKII Nguyễn Lạc Việt - Trưởng Khoa Tim mạch Can thiệp Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết, người bệnh cần đặc biệt cảnh giác với các triệu chứng nhồi máu cơ tim bởi nhiều trường hợp có biểu hiện không điển hình, dễ gây nhầm lẫn.

Các triệu chứng thường gặp, gồm: Đau, nặng tức ngực lan lên vai, cổ, hàm hoặc xuống tay trái, khó thở, vã mồ hôi lạnh, choáng váng, tim đập nhanh hoặc bất thường, buồn nôn, mệt đột ngột. Sự nhầm lẫn và chậm trễ trong xử trí có thể dẫn đến hậu quả nặng nề như tổn thương tim vĩnh viễn thậm chí tử vong.

Bệnh nhân nhập viện vì đột quỵ vào mùa lạnh tăng

Theo thống kê ở các bệnh viện, số bệnh nhân nhập viện vì đột quỵ vào mùa lạnh tăng từ 15 -30%. Nguyên nhân xảy ra tình trạng này là do sự co giãn mạch quá mức khi thời tiết đột ngột thay đổi có thể gây đứt, vỡ mạch máu não dẫn đến xuất huyết não, đột quỵ.

Đột quỵ là bệnh xảy ra khi việc cung cấp máu lên một phần bộ não bị ngừng trệ. Đột quỵ xảy ra do một mạch máu trong não bị tắc hoặc vỡ một mạch máu trong não, máu chảy ra đè ép lên tổ chức não gây liệt và hôn mê cho người bệnh. Đột quỵ là bệnh thần kinh phổ biến nhất hiện nay và thường tăng cao khi có sự chênh lệch nhiệt độ cao, thay đổi đột ngột. Bệnh có thể gặp ở cả người bệnh cũng như người khỏe mạnh thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng thường gặp nhất là ở người cao tuổi.

Theo nghiên cứu của Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Nhân Dân 115 và Viện Nghiên cứu y - dược học lâm sàng 108, đột quỵ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Tuổi càng cao nguy cơ bị đột quỵ càng lớn, từ 50 tuổi trở lên chiếm 83,03% ca đột quỵ. Đột quỵ chảy máu não thường gặp ở nhóm tuổi 50-69, còn đột quỵ nhồi máu não thường gặp ở nhóm tuổi 60-79. Đột quỵ gặp ở nam giới nhiều hơn nữ.

Ở người cao tuổi, hệ tim mạch giảm đàn hồi, thường xuyên xảy ra xơ cứng mạch máu và hay bị tăng huyết áp. Những ngày thời tiết nắng nóng, nhiệt độ thay đổi đột ngột từ lạnh sang nóng hoặc từ nóng sang lạnh, cơ thể người già không kịp thích nghi với mức nhiệt mới sẽ dễ bị đột quỵ nhất. Những người cao tuổi có tiền sử bệnh tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, nghiện rượu, ung thư… có nguy cơ đột quỵ cao hơn so với bình thường.

Khi bị đột quỵ, người bệnh có cảm giác choáng váng, giảm ý thức, bị liệt một phần cơ thể. Trong các trường hợp nặng có thể ngã quỵ đột ngột và bất tỉnh. Những biểu hiện lâm sàng của đột quỵ do tắc mạch hoặc do vỡ mạch khó có thể phân biệt, để chẩn đoán nguyên nhân phải dựa vào các yếu tố cơ địa của bệnh nhân, các bệnh có sẵn….

Tuy nhiên các triệu chứng đều xuất hiện đột ngột, tiến triển nhanh (trong vài giờ hoặc vài ngày). Các biểu hiện thường thấy khi bị đột quỵ đó là: Đột ngột thấy ê cứng ở mặt, tê tay, chân hoặc nửa người, nhìn không rõ, không cử động được chân tay, đau đầu dữ dội, không nói được, ngất hoặc hôn mê…

Ở phụ nữ có thể bị đột ngột đau ở mặt hoặc chân, bị nấc, buồn nôn, mệt mỏi, tức ngực, khó thở, tim đập nhanh bất thường. Các dấu hiệu trên có thể chỉ thoáng qua, kéo dài trong vài phút rồi người bệnh lại trở lại bình thường. Hiện tượng này được gọi là cơn thiếu máu não thoảng qua. Đây là những dấu hiệu báo trước cực kỳ quan trọng của đột quỵ và người bệnh cần được nhập viện ngay.

Đột quỵ có thể được gây nên từ một trong hai nhóm nguyên nhân. Thứ nhất là do tắc mạch máu não: Trong mạch máu hình thành các mảng xơ vữa do lipit trong máu tăng cao. Mảng xơ vữa đó phát triển đến 1 thời điểm nào đó sẽ vỡ ra và làm tắc mạch lại mạch máu. Hoặc cũng có thể có cục máu, hình thành trong tim do tim đập không đều, cục máu đó theo đường máu đi lên não, gây tắc mạch máu trong não.

Nhóm thứ hai là do chảy máu: Một mạch máu, vì lý do gì đó mà bị xơ, rạn, dưới áp lực nào đó tăng ở trong não, nó vỡ ra và gây hiện tượng chảy máu não.

Vì thế, đột quỵ chỉ chịu tác động của môi trường bên trong cơ thể chứ không phải môi trường bên ngoài. Theo một số quan niệm trong dân gian thì tai biến xảy ra do bị “trúng gió” nhưng trên thực tế, nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột làm cho những rối loạn đột ngột tăng (ví dụ như tăng huyết áp đột ngột) dẫn đến tai biến”.