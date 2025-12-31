Xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar 125 triệu đồng

Công ty Wealphar bị phạt 125 triệu đồng vì không đăng ký, thông báo kịp thời các thay đổi nhỏ liên quan đến 9 loại thuốc.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 816/QĐ-XPHC ngày 30/12/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar có trụ sở chính tại: Lô CN5, Khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính gồm:

Hành vi 1: Không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với thay đổi nhỏ cần được phê duyệt đối với 5 thuốc: Valproat EC DWP 200mg (SĐK: 893114113524), Metronidazol DWP 375mg (SĐK: VD-35847-22), Oxcarbazepin DWP 150mg (SĐK: 893114159723), Fefolic DWP 100 mg/350 mcg (SĐK: 893110044924), Cyperdin 250mg (SĐK: 893110159623).

Hành vi 2: Không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp yêu cầu thông báo trước khi lưu hành đối với 4 thuốc: Valproat EC DWP 200mg (SĐK: 893114113524), Oxcarbazepin DWP 150mg (SĐK: 893114159723), Fefolic DWP 100 mg/350 mcg (SĐK: 893110044924), Cyperdin 250mg (SĐK: 893110159623).

Các tình tiết tăng nặng: Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar có hành vi vi phạm nhiều lần đối với các sản phẩm trên.

Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar/Ảnh chụp màn hình

Với những sai phạm trên và có tình tiết tăng nặng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền 125 triệu đồng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, giao cho ông Vũ Văn Biết, chức vụ Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar để chấp hành.

Ảnh minh họa/internet

Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.