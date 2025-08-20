Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sửng sốt trước loài chim hiếm bậc nhất, chào đời lập tức biết bay

Giải mã

Sửng sốt trước loài chim hiếm bậc nhất, chào đời lập tức biết bay

Chim maleo, báu vật sống chỉ có tại Indonesia, khiến giới nghiên cứu kinh ngạc khi chim non vừa thoát khỏi vỏ trứng đã có thể chạy và bay ngay.

Theo Như Ý / DNVN
Khác với các loài chim khác, maleo không ấp trứng bằng thân nhiệt, thay vào đó chúng khéo léo tận dụng sức nóng từ thiên nhiên để ấp nở. Cụ thể các cặp chim bố mẹ đào hố sâu trên nền cát ven biển hay vùng đất gần núi lửa, đẻ trứng xuống rồi cẩn thận lấp lại.
Khác với các loài chim khác, maleo không ấp trứng bằng thân nhiệt, thay vào đó chúng khéo léo tận dụng sức nóng từ thiên nhiên để ấp nở. Cụ thể các cặp chim bố mẹ đào hố sâu trên nền cát ven biển hay vùng đất gần núi lửa, đẻ trứng xuống rồi cẩn thận lấp lại.
Điều đáng kinh ngạc là maleo có khả năng “kiểm tra” nhiệt độ đất bằng mỏ của nó. Nếu phát hiện lớp đất đạt ngưỡng khoảng 33 độ C, chúng sẽ dừng đào và để chim cái đẻ trứng. Nhờ đó, trứng được ấp trong điều kiện lý tưởng nhất.
Điều đáng kinh ngạc là maleo có khả năng “kiểm tra” nhiệt độ đất bằng mỏ của nó. Nếu phát hiện lớp đất đạt ngưỡng khoảng 33 độ C, chúng sẽ dừng đào và để chim cái đẻ trứng. Nhờ đó, trứng được ấp trong điều kiện lý tưởng nhất.
Chim maleo trưởng thành dài khoảng 55-60 cm, toàn thân đen tuyền, bụng dưới sáng màu. Trên đỉnh đầu nổi bật chiếc mào đen trông như chiếc mũ sắt.
Chim maleo trưởng thành dài khoảng 55-60 cm, toàn thân đen tuyền, bụng dưới sáng màu. Trên đỉnh đầu nổi bật chiếc mào đen trông như chiếc mũ sắt.
Bàn chân xanh xám với những móng dài, sắc nhọn thích hợp cho việc đào bới. Chim non khi mới nở có bộ lông nâu nhạt, lưng ánh vàng đầu to và khỏe để nhanh chóng tự lập.
Bàn chân xanh xám với những móng dài, sắc nhọn thích hợp cho việc đào bới. Chim non khi mới nở có bộ lông nâu nhạt, lưng ánh vàng đầu to và khỏe để nhanh chóng tự lập.
Đặc biệt, trứng của maleo lớn hơn nhiều so với kích thước cơ thể. Sau khi nở, chim non tự mình đào thoát khỏi lớp cát, vỗ cánh và bay ngay không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Từ giây phút đó chúng sống độc lập tự tìm thức ăn, tự lẩn tránh kẻ săn mồi như trăn, lợn rừng hay mèo rừng.
Đặc biệt, trứng của maleo lớn hơn nhiều so với kích thước cơ thể. Sau khi nở, chim non tự mình đào thoát khỏi lớp cát, vỗ cánh và bay ngay không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Từ giây phút đó chúng sống độc lập tự tìm thức ăn, tự lẩn tránh kẻ săn mồi như trăn, lợn rừng hay mèo rừng.
Sau khoảng 2-3 tháng, cặp chim bố mẹ quay trở lại khu vực làm tổ cũ, tiếp tục sửa sang, đào hố mới và lặp lại vòng đời sinh sản.
Sau khoảng 2-3 tháng, cặp chim bố mẹ quay trở lại khu vực làm tổ cũ, tiếp tục sửa sang, đào hố mới và lặp lại vòng đời sinh sản.
Một địa điểm có thể được sử dụng hàng chục lần.
Một địa điểm có thể được sử dụng hàng chục lần.
Với những đặc điểm hiếm thấy, chim maleo không chỉ là một loài chim quý hiếm mà còn là minh chứng sống động cho sự kỳ diệu của tiến hóa và khả năng thích nghi phi thường trong tự nhiên.
Với những đặc điểm hiếm thấy, chim maleo không chỉ là một loài chim quý hiếm mà còn là minh chứng sống động cho sự kỳ diệu của tiến hóa và khả năng thích nghi phi thường trong tự nhiên.
Theo Như Ý / DNVN
doanhnghiepvn.vn
Link bài gốc Copy link
https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ve-dep-huyen-bi-cua-loai-chim-quy-hiem-bac-nhat-the-gioi-vua-chao-doi-da-biet-bay/20250818085813158?fbclid=IwY2xjawMRGdFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFROW1yZUN0OUF6YWltT1RjAR7Alubk4UAz7ymQfEFQqQZOXu0mhpw3RAj__6nGM9hbdYW3uyF3uMCi5dvfiw_aem_kh0t0_vE9a8RWGB7Y8aU4Q
#loài chim #chim quý hiếm #núi lửa #Maleo #chim Maleo #động vật hoang dã

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT