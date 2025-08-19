Hà Nội

Người dân Nghệ An giao nộp 5 cá thể động vật hoang dã

Giải mã

Người dân Nghệ An giao nộp 5 cá thể động vật hoang dã

Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 5 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp. Trong đó, một con nai nặng khoảng 200 kg.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 18/8, lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận 5 cá thể động vật rừng do người dân tự nguyện giao nộp. Số động vật này bao gồm: 3 con khỉ đuôi lợn, 1 con rùa núi vàng và 1 con nai nặng khoảng 200 kg. Ảnh: Vườn quốc gia Pù Mát.
Cá thể nai nặng khoảng 200 kg được gia đình ông Nguyễn Bá Quỳnh, ngụ xã Quỳnh Văn, Nghệ An, nhận giống về nuôi từ năm 2020. Mỗi năm, con vật này cho thu hoạch sừng khoảng 2 - 4 kg. Ảnh: Thanh Hà/Tri thức &amp; Cuộc sống.
Sau khi được Vườn quốc gia Pù Mát tiếp nhận, 5 cá thể động vật này được chuyển tới cơ sở bảo tồn của vườn để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc trước khi tái thả về rừng. Ảnh: Thanh Hà/Tri thức &amp; Cuộc sống.
Việt Nam là nơi sinh sống của nhiều loài hươu, bao gồm một số loài quý hiếm. Trong đó, hươu vàng hay còn gọi hươu lợn, hươu đầm lầy từng ghi nhận ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Đồng Nai. Ảnh: Tiền phong.
Loài hươu vàng sinh sống trong rừng thưa ven các sình lầy, sông suối, ở độ cao không quá 1000m, thường kiếm ăn ban đêm, ban ngày trú trong các lùm cây hay đầm mình trong bùn nước. Ảnh: Vinwonders.
Hươu xạ nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp ở Việt Nam, đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Loài này có vùng phân bố rất hẹp, trên sinh cảnh núi đá vôi của các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Vấn nạn săn bắt và sinh cảnh sống bị thu hẹp khiến nhiều loài nai quý hiếm suy giảm nhanh về số lượng trong thời gian qua. Ảnh: Tiền phong.
Khỉ đuôi lợn có tên khoa học là Macaca leonina, thuộc nhóm IIB thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Loài này có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Ảnh: Wikimedia Commons.
Thuộc bộ linh trưởng, khỉ đuôi lợn là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà khỉ. Chúng phân bố chủ yếu ở Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia... Ảnh: Flickr.
Rùa núi vàng có tên khoa học là Indotestudo elongata, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB; nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) của Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN); cần được ưu tiên bảo vệ; nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, buôn bán... Ảnh: Tiền phong.
Loài rùa quý hiếm này phân bố ở nhiều nước trên thế giới bao gồm: Nepal, Bangladesh, Ấn Độ (Jalpaiguri, East Bengal và Bihar), Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc. Ảnh: India Biodiversity Portal.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
