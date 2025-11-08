Hà Nội

Sự thật khó tin về đế quốc hùng mạnh nhất Ấn Độ xưa

Kho tri thức

Sự thật khó tin về đế quốc hùng mạnh nhất Ấn Độ xưa

Rực rỡ như một viên ngọc ở khu vực Nam Á, đế quốc Mogul đã tạo nên một triều đại hoàng kim về nghệ thuật, kiến trúc và văn hóa kéo dài hơn ba thế kỷ.

T.B (tổng hợp)
Xuất thân từ dòng dõi Thành Cát Tư Hãn và Timur. Babur - người sáng lập đế quốc Mogul - là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn và Timur, hai nhà chinh phục vĩ đại nhất châu Á thời cổ. Ảnh: Pinterest.
Từng thống trị gần như toàn bộ Ấn Độ. Ở đỉnh cao, đế quốc Mogul kiểm soát phần lớn tiểu lục địa, bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Afghanistan. Ảnh: Pinterest.
Nghệ thuật Mogul là sự pha trộn tinh tế nhiều truyền thống khác nhau. Phong cách Mogul hòa quyện nghệ thuật Ba Tư, Trung Á, Hồi giáo và truyền thống Ấn Độ bản địa. Ảnh: Pinterest.
Taj Mahal là biểu tượng của tình yêu và quyền lực. Hoàng đế Shah Jahan xây Taj Mahal để tưởng nhớ hoàng hậu Mumtaz Mahal – kiệt tác vĩnh cửu của kiến trúc Mogul. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ chính của triều đình là Ba Tư. Mặc dù trị vì ở Ấn Độ, giới quý tộc và học giả Mogul dùng tiếng Ba Tư trong văn chương và hành chính. Ảnh: Pinterest.
Hoàng đế Akbar nổi tiếng khoan dung. Akbar Đại đế khuyến khích đối thoại tôn giáo, tôn trọng các tín ngưỡng khác và cấm phân biệt tôn giáo trong triều đình. Ảnh: Pinterest.
Đóng góp to lớn cho ẩm thực Ấn Độ. Các món như biryani, kebab và bánh naan được hoàn thiện trong thời Mogul và tồn tại đến nay. Ảnh: Pinterest.
Suy tàn sau khi người Anh xâm chiếm. Sau thế kỷ 18, quyền lực Mogul suy yếu nhanh chóng, và năm 1858, hoàng đế cuối cùng bị phế truất. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
