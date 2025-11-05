Hà Nội

Choáng trước thành phố 4.000 năm của nền văn minh sông Ấn

Kho tri thức

Rakhigarhi là một trong những di chỉ lớn nhất của nền văn minh lưu vực sông Ấn, hé lộ những bí ẩn về xã hội đô thị phát triển cách đây hơn 4.000 năm.

T.B (tổng hợp)
Rakhigarhi lớn hơn cả Mohenjo-Daro. Với diện tích khoảng 350 hecta, Rakhigarhi được cho là trung tâm đô thị lớn nhất từng được phát hiện của nền văn minh sông Ấn. Ảnh: archaeology.wiki.
Thành phố được quy hoạch có hệ thống. Những con đường vuông góc, cống thoát nước và khu dân cư cho thấy sự phát triển vượt trội về kỹ thuật đô thị. Ảnh: historified.in.
Có bằng chứng về nghề thủ công tinh vi. Phát hiện xưởng làm hạt chuỗi, đồ đồng và gốm cho thấy cư dân Rakhigarhi có trình độ nghề thủ công cao. Ảnh: assettype.com.
Xã hội có tính bình đẳng tương đối. Các di chỉ khảo cổ không cho thấy sự chênh lệch lớn về mộ táng, chứng tỏ không có tầng lớp thống trị rõ ràng. Ảnh: dnaindia.com.
Người Rakhigarhi biết trồng trọt và buôn bán. Họ trồng lúa, lúa mì, kê và trao đổi hàng hóa với các khu vực khác thông qua mạng lưới thương mại cổ. Ảnh: jdmagicbox.com.
Phát hiện nhiều đồ gốm có ký hiệu lạ. Các ký hiệu giống chữ viết chưa giải mã được, có thể là hệ thống ngôn ngữ của nền văn minh sông Ấn. Ảnh: iasgyan.in.
Hài cốt cho thấy đặc điểm nhân chủng độc đáo. Các phân tích DNA chỉ ra rằng người Rakhigarhi là tổ tiên trực tiếp của cư dân Nam Á hiện nay. Ảnh: indiablooms.com.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
#Di chỉ thành phố cổ Rakhigarhi #Nền văn minh sông Ấn #Quy hoạch đô thị cổ đại #Nghề thủ công tinh vi #Xã hội bình đẳng cổ đại #Nông nghiệp và thương mại cổ

