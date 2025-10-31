Hà Nội

Sự thật bất ngờ về kim tự tháp nổi tiếng nhất văn minh Ai Cập cổ

Kho tri thức

Kim tự tháp Giza là kỳ quan duy nhất trong 7 kỳ quan cổ đại còn tồn tại đến ngày nay, gợi nhắc về sự huy hoàng và bí ẩn của nền văn minh Ai Cập cổ.

Cao nhất thế giới suốt hàng ngàn năm. Đại kim tự tháp Giza cao khoảng 146 mét khi mới xây, là công trình cao nhất thế giới suốt hơn 3.800 năm. Ảnh: Pinterest.
Hàng triệu khối đá. Khoảng 2,3 triệu khối đá vôi được sử dụng để dựng nên công trình này. Ảnh: Pinterest.
Vị trí chính xác kỳ lạ. Các cạnh của kim tự tháp gần như hoàn hảo theo hướng Bắc – Nam – Đông – Tây. Ảnh: Pinterest.
Bí ẩn kỹ thuật vận chuyển đá. Các nhà khoa học vẫn tranh luận về cách người Ai Cập di chuyển những khối đá nặng nhiều tấn để xây kim tự tháp. Ảnh: Pinterest.
Những căn phòng ẩn sâu bên trong. Bên trong đại kim tự tháp có các hành lang và phòng chôn cất, được xây dựng một cách phức tạp. Ảnh: Pinterest.
Từng có lớp vỏ sáng chói. Kim tự tháp ban đầu được phủ đá vôi trắng, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng vĩnh cửu. Giza không chỉ là nơi an nghỉ vĩnh hằng của pharaon Ai Cập mà còn là biểu tượng cho niềm tin của người Ai Cập cổ vào sự bất tử. Ảnh: Pinterest.
